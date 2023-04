Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Pace del Mela, Milazzo, Lipari, Barcellona, Terme Vigliatore, Furnari

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” IN DATA 21 APRILE 2023

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

FALL 4/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – LOCALITA’ QUARTALARI VIA G. LEOPARDI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN COMPENDIO IMMOBILIARE costituito da un terreno edificabile e da ruderi ubicati nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, località Quartalari Via G. Leopardi, in ditta Laterizi Barcellona s.r.l., società dichiarata fallita giusta sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nr. 04/2020 del 18 giugno 2020 e depositata in cancelleria in data 26 giugno 2020. Il compendio oggetto della presente è identificato nel catasto del comune di Barcellona P. di G. nel foglio 36 particelle ai nn. 612 sub.1: superficie catastale 80 mq, categoria C/2; 2442: area urbana, consistenza 100 mq; -fabbricato non più esistente; 2440: 28.083 mq – catasto dei terreni; 2067: superficie 493 mq; 2441: area urbana, consistenza 3090 mq.; 95: unità collabente; catasto dei fabbricati – fabbricato inagibile – 102 mq”. Superficie totale del compendio: 31.948 mq. Dalla perizia di stima, alla quale si rimanda (redatta dall’ing. D. Lupò), risultano soppresse le particelle 2068, part. 95 con aggraffate partt. 612-613. Prezzo base Euro 370.000,00. Offerta minima: Euro 277.500,00. Termine presentazione offerte: 12/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/06/23 ore 11:00. c/o sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina in Via Solferino n.29 G.D. Dott. Mirko Intravaia. Curatore Fallimentare Avv. Gaetano Urzì tel. 0907382759. Rif. FALL 4/2020 BC833220

Abitazioni e box

RGE 8/2016 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MAZZINI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano terra del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 2, categoria A/2, classe 7, vani 6,5, della superficie di mq 163,55 (oltre un pozzo luce di mq 7,60) rendita Euro 251,77. L’immobile si presenta in cattivo stato di manutenzione causa la presenza di umidità e muffe ed allo stato viene utilizzato come deposito in uso ai debitori esecutati. Prezzo base Euro 40.500,00. Offerta minima: 30.375,00. Termine presentazione offerte: 26/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 30/06/23 ore 16:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano primo del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 6, categoria A/2, classe 8, vani 7,5, della superficie di mq 163,55 (oltre a balconi per mq 9,00) rendita Euro 344,73. L’immobile si presenta in buono stato conservativo ed è occupato dai debitori esecutati. Prezzo base Euro 47.780,00. Offerta minima: Euro 35.835,00. Termine presentazione offerte: 26/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 30/06/23 ore 16:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano primo del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 7, categoria A/2, classe 7, vani 6, della superficie di mq 128,06 (oltre a terrazzo di mq 43,20) rendita Euro 232,41. L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione ed è occupato dai debitori esecutati. Si precisa che, originariamente progettato come mera copertura, è stato realizzato in violazione dell’autorizzazione edilizia rilasciata il 9/11/1993. Prezzo base Euro 30.650,00. Offerta minima: Euro 22.987,50. Termine presentazione offerte: 26/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 30/06/23 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 8/2016 BC831850 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 24/2020 TERME VIGLIATORE (ME) – VIA G. VERDI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO a Terme Vigliatore Via G. Verdi n.4 della superficie commerciale di mq 137,06. Appartamento alio stato rustico con tamponature esterne e balconi completi di ringhiere e pavimentazione posto a primo piano di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra oltre seminterrato e locale sottotetto. L’unita immobiliare e posta al primo piano ed ha un’altezza interna di mt. 2,90. Identificato in catasto fabbricati al foglio 5 particella 1466 sub 4. Prezzo base Euro 30.838,50. Offerta minima: Euro 23.128,87. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO a Terme Vigliatore Via G. Verdi n.4 della superficie commerciale di mq 137,06. Appartamento alio stato rustico con tamponature esterne e balconi completi di ringhiere e pavimentazione posto al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra oltre seminterrato e locale sottotetto. L unita immobiliare e posta al secondo piano ed ha un’altezza interna di mt. 2,90. Identificato in catasto fabbricati al foglio 5 particella 1466 sub 5. Prezzo base Euro 30.838,50. Offerta minima: Euro 23.128,87. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/07/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RGE 24/2020 BC831942- pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA G. VERDI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE COMMERCIALE già adibito alia vendita di carni (attività attualmente dismessa) sito in Terme Vigliatore (Messina), Via G. Verdi n. 4. Ubicato al piano terra, rialzato rispetto al piano stradale, di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. oltre seminterrato e sottotetto. Costituito da un ampio locale con al P interno un vano adibito a deposito, un WC con anti WC ed una cella frigorifera. Posto al piano terra rialzato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 138,33. Identificato al catasto fabbricati al foglio 5 mappale 1466 subalterno 3, categoria C/ 1, classe 4, consistenza 78 mq. Superficie catastale 92 mq, posto al piano T- rendita 950,69. Prezzo base Euro 87.224,43. Offerta minima: Euro 65.418,32. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/07/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RGE 24/2020 BC831941 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 36/2022 LIPARI (ME) – ISOLA DI VULCANO – VIA LEVANTE RESIDENCE “VULCANO COTTAGE” – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE posta al piano terra, costituita da due vani, un servizio e da due verande, quella retrostante parzialmente coperta dove risulta adibito un cucinino. All’unità si accede attraverso cancello condominiale ed attraversando un vicolo utile per l’accesso a tutte le unità del residence. Identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lipari (Me) Isola di Vulcano sez. urbana 2, foglio 3 particella 779 sub 6 (graffati i sub 14 e 15), Cat. A/2, Classe 3,, 3 vani, R.C. € 410,58, via Levante, Interno 6, piano terra. Prezzo base Euro 143.106,00. Offerta minima: Euro 107.330,00. Termine presentazione offerte: 12/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/06/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 36/2022 BC832474 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 76/2016 PACE DEL MELA (ME) – VIA AMENDOLA, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto al piano secondo, interno 11, di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra – zona B1. Piena proprietà quota 1/1 di immobile sito in Comune di Pace del Mela (ME). Via Amendola n. 16. id. in catasto fabbricati del Comune di Pace del Mela , al fg. 7, part.1275. sub 14. P.2, cat. A/2, classe 3. vani 5.5. rend. Catastale. 159.07. mq 132.80 più balconi. più posto auto scoperto mq 5). Prezzo base Euro 30.714,00. Offerta minima: Euro 23.035,50. Termine presentazione offerte: 19/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/06/23 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 76/2016 BC831999 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 86/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA KENNEDY, 451 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE, monolocale con pertinente lastrico solare al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 451. In Catasto: 1) l’abitazione: fg. 18, particella 18 sub 66, Piano 3; categoria A/4; classe 10; consistenza 2 vani; Totale 35 mq; R.C. Euro 85,73. 2) Il lastrico solare: fg.18, particella 18 sub 67, Piano 3; Categoria F/5; Consistenza 68,00 mq. Confina con la via Petraro, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 68), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Necessita di regolarizzazione urbanistica, ai sensi degli art. 36-37 del D.P.R. 380/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Prezzo base Euro 27.000,00. Offerta minima: Euro 20.250,00. VIA KENNEDY, 446 – LOTTO 6) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE RESIDENZIALE, monolocale con lastrico solare al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 446. In Catasto: 1) l’abitazione: foglio 18, particella 18 sub 68, Piano 3; categoria A/4; classe 10; Consistenza 2 vani; Totale 38 mq; R.C. Euro 85,73. 2) Il lastrico solare: foglio 18, particella 18 sub 69, Piano 3; Categoria F/5; Consistenza 100,00 mq. Confina con stradella condominiale, a nord con unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 66), ad ovest con unità immobiliare (sub 70), corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 32.250,00. Offerta minima: Euro 24.187,50. CONTRADA CROCE MALOTO FRAZIONE MALOTO – LOTTO 7) APPARTAMENTO IN VILLA bifamiliare a tre elevazioni f.t., oltre sottotetto non abitabile. In catasto foglio 43, particella 1414; Piano S1-T-1-2; categoria A/7; classe 4; vani 8; sup. 194 mq; R.C. Euro 723,04. Confina con stradella condominiale, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (part. 1415), e terreno e fabbricato altra ditta (part.1413). L’immobile necessità della Sanatoria Edilizia ai sensi dell’art. 12 della legge n.47 del 28 febbraio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo comma 2 – art. 34 legge 380/2001. Prezzo base Euro 130.500,00. Offerta minima: Euro 97.875,00. Termine presentazione offerte: 15/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/06/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rocco Davide Fumia tel. 0909799585 – 3389622779. Rif. RGE 86/2021 BC831680 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 86/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA KENNEDY ANGOLO VIA PETRARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE ADIBITO AD OPIFICIO al piano seminterrato di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra oltre piano semicantinato in Barcellona P.G. via Kennedy, angolo via Petraro. Occupa una superficie in pianta di circa 1220,00 mq altezza netta interna di 4,30 ml. In Catasto al foglio 18, particella 18 sub 77, Piano S1; categoria D1; sup. 1220,00 mq; R.C. Euro 7888,00. Confina con la via Kennedy, la via Petraro, terreno e fabbricati altra ditta, torrente Idria e garage altre ditte. Prezzo base Euro 324.750,00. Offerta minima: Euro 243.562,50. VIA KENNEDY – LOTTO 2) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO, posto al piano terra (sopraelevato) di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 452. In Catasto foglio 18, particella 18 sub 38, Piano T; categoria A/10; classe 4; 6 vani; sup.119 mq; R.C. Euro 805,67. Confina con la via Petraro, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 39), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 67.250,00. Offerta minima: Euro 50.625,00. LOTTO 3) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO, posto al piano terra (sopraelevato) di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 452. In Catasto foglio 18, particella 18 sub 38, Piano T; categoria A/10; classe 4; 6 vani; sup.119 mq; R.C. Euro 805,67. Confina con la via Petraro, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 39), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 118.500,00. Offerta minima: Euro 88.875,00. LOTTO 4) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE ADIBITO A NEGOZIO, posto al piano terra (sopraelevato) di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 446. in Catasto foglio 18, particella 18 sub 40, Piano T; categoria C/1; classe 7; Consistenza 102 mq; Totale 118 mq; R.C. Euro 2.354,73 Confina con stradella condominiale, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 39), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 107.250,00. Offerta minima: Euro 80.437,50. Termine presentazione offerte: 15/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/06/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rocco Davide Fumia tel. 0909799585 – 3389622779. Rif. RGE 86/2021 BC831679 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 106/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA ZIGARI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO, da adibire ad uso agricolo e residenza (ad oggi, occupato), sito in Barcellona P.G., c.da Zigari snc, piano T- 1, in catasto al fg. 34, particella 1039, della superficie commerciale di 74,45 mq. (+ 2 mq. di consistenza commerciale complessiva accessori); sono presenti difformità edilizie, catastali, urbanistiche e tecnico-impiantistiche, che sono regolarizzabili e per le quali, in ogni caso, si rinvia alla CTU. Prezzo base Euro 78.772,34. Offerta minima: Euro 59.079,26. Termine presentazione offerte: 12/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/06/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianpiero Picciolo tel. 0909296269 – 3495932071. Rif. RGE 106/2021 BC831038 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 122/2021 FURNARI (ME) – VIA MESSINA NUOVA, 159 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO Unico) IMMOBILE posto al piano terra rialzato (prima elevazione fuori terra oltre il seminterrato) e composto da un salone, tre camere da letto , cucina, un WC, un bagno oltre accessori, per una superficie commerciale di circa mq.119,60. Nel Catasto del Comune di Furnari e riportato al foglio 8 particella 584 sub.3, Via Nuova Messina, piano T, Cat.A/2, Classe 4, vani 7, superficie Catastale mq.121, totale escluse le aree scoperte mq.117, rendita.296,45;. Prezzo base Euro 62.625,00. Offerta minima: Euro 46.968,75. Termine presentazione offerte: 10/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/06/23 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida tel. 0906783616 – 3382304044. Rif. RGE 122/2021 BC831948 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 188/2012 MILAZZO (ME) – VIA LUIGI FULCI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO a due elevazioni fuori terra (oltre a sottotetto non abitabile) destinato a civile abitazione, a cui si accede dalla pubblica via Fulci, individuato in N.C.E.U. al Fg. 11 part. 849 sub 1, cat. A/2, cl. 9, vani 16, della superficie di mq 464, con corte di pertinenza esclusiva su cui grava una servitù di accesso e regresso in favore dei terreni adiacenti e dunque dei lotti 2 e 3. L’immobile è in buone condizioni, realizzato con licenza di costruzione n. 128/74 del 28/06/1974 e munito di certificato di abitabilità. Occupato dai debitori. Prezzo base Euro 202.828,00. Offerta minima: Euro 152.121,00. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/07/23 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 188/2012 BC831846 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

MILAZZO (ME) – VIA LUIGI FULCI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELL’UNITÀ IMMOBILIARE a cui si accede dalla pubblica Via Fulci attraverso corte di pertinenza di altro fabbricato adiacente, costituita da: – piccola costruzione individuata in N.C.E.U. al Fg. 11 part. 849 sub 2, cat. C/2, cl. 5, vani 3, della superficie di mq 32 (adibita ad uffici); – piccola costruzione individuata in N.C.E.U. al Fg. 11 part. 849 sub 3, cat. C/2, cl. 5, della superficie di mq 95 (adibita a parcheggio e deposito); – locale commerciale ad una elevazione fuori terra individuato al N.C.E.U. al Fg. 11, part. 168 sub 3, cat. D/8, della superficie di mq 218, composto da ampio ambiente adibito a negozio per vendita al dettaglio, da magazzino e da deposito attrezzi. Tutti gli immobili sono privi di concessione edilizia e non sanabili. Sul Lotto descritto (della superficie complessiva di mq 1.415,50) grava una servitù di accesso e regresso in favore di terreno confinante (Lotto 3). Prezzo base Euro 35.830,00. Offerta minima: Euro 26.872,50. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/07/23 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 188/2012 BC831847 – pubblicato con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Terreni

MILAZZO (ME) – VIA LUIGI FULCI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO a cui si accede da strada interpoderale che si diparte dalla Via Palombaro individuata in N.C.T. al Fg. 12, part. 262, ricadente quasi interamente in Zona E1, della superficie complessiva di mq 5.789,00, su cui insiste una serra di mq 540 (mt 15 x 36). Prezzo base Euro 36.534,00. Offerta minima: Euro 27.400,50. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/07/23 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it . G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 188/2012 BC831848 – pubblicati con allegati visionabili su https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie