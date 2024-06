Il Ct Vela Messina mantiene la B1, il Filari Tennis retrocede in B2

Ultima giornata da spettatrici per le veline, ma arrivano buone notizie dagli altri campi. Stagione da dimenticare per i tirrenici sempre sconfitti

Va in archivio il campionato di Serie B1 per le squadre della provincia di Messina. Non ci sarà dunque appendice post season perché il Ct Vela Messina femminile è salvo direttamente, in virtù del quarto posto, mentre il Filari Tennis, dopo un’annata complicata in cui non è riuscita a gioire nemmeno una volta, retrocede direttamente in B2 dopo l’ultimo posto nel proprio girone maschile.

Per le ragazze capitanate da Gino Visalli ultima giornata da spettatrici, l’avversario era il Ct degli Ulivi ritirato dal campionato. Alla vigilia della settima giornata la formazione peloritana sapeva già di non poter accedere ai playoff ma se Casale avesse vinto per 4-0, contro il Tennis Tolentino, per il Ct Vela Messina ci sarebbero stati i playout da disputare. Alla fine però la formazione piemontese vince “solo” per 3-1. Pari punti in classifica tra le due formazioni (9), pari il numero di incontri vinti (13), pesa dunque il 4-0 rifilato da Cambria e compagne lo scorso 2 giugno nello scontro diretto a Messina, allora definito importante adesso, alla luce dell’esito del campionato, fondamentale.

Destino segnato invece già da parecchie settimane per il Filari Tennis che non toglie lo zero dalla classifica, ma anzi va in negativo per le penalità subite, e termina all’ultimo posto del girone che vuol dire retrocessione diretta senza passare neanche dalla possibilità di disputare un playout. La formazione del presidente La Fauci, come ci aveva raccontato, voleva disputare una stagione di transizione e di crescita. Il prossimo anno giocherà in Serie B2.

Risultati e classifica girone 1 femminile

Risultati settima giornata: Sc Casale – Tennis Tolentino 3-1, Junior Tennis Milano – Tc Sinalunga 3-1, Ct degli Ulivi – Ct Vela Messina non disputata, risposava Cs Plebiscito.

Classifica girone 1: Junior Tennis Milano 14 punti, Tolentino 11, Plebiscito Padova 10, Ct Vela Messina e Sc Casale 9, Tc Sinalunga 5, Ct degli Ulivi 0.

Il Ct degli Ulivi risulta ritirato e a tutte le squadre sono già stati aggiunti i tre punti a tavolino.

Filari Tennis – Tc Guidizzolo 1-3

Nulla da fare per il Tennis Filari che nell’ultima dell’anno in casa cede ancora e con organico ridotto. Sconfitte nette per Caratozzolo e Giacobbe nei singolari, La Fauci costretto al ritiro dopo solo tre giochi. Con la batteria dei singolari sullo 0-3 arriva la vittoria nel doppio di casa con Giacobbe e Caratozzolo che superano in due set la coppia avversaria composta da Colletti/Brontesi.

Alberto Caratozzolo – Daniele Pisani 3-6 0-6

Angelo Giacobbe – Andrea Dall’Asta 0-6 0-6

Pietro La Fauci – Andrea Uberti 0-3 rit.

Giacobbe/Caratozzolo – Colletti/Brontesi 6-4 6-4

Risultati e classifica girone 4 maschile

Risultati settima giornata: Tc Filari – Tc Guidizzolo 1-3, Tc Siracusa – Ct De Guido Mesagne 2-2, Ct Bologna – Momy Sport 5-1, riposava Tc Lecco.

Classifica girone 4: Ct Mesagne 16 punti, Tc Lecco 15, Ct Bologna 10, Tc Siracusa 9, Tc Guidizzolo 6, Momy Sport 4, Filari -1.

