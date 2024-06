Atletica, Faliti ex Torre Bianca è campione regionale nel salto in lungo

L'atleta siciliano ha fatto segnare il primato personale di 7.33 metri che gli vale il pass ai campionati italiani con la terza prestazione nazionale di categoria

Successo per Giuseppe Faliti al Campionato Regionale Individuale di categoria, tenutosi a Siracusa lo scorso fine settimana. L’atleta classe 2003, cresciuto in Torre Bianca, allenato da Pietro Tracuzzi e ad oggi tesserato con la Milone Siracusa del presidente Maurizio Roccasalva, ha conquistato il primo posto con un notevole primato personale di 7.33 metri nel salto in lungo. Faliti, dimostrando un’eccezionale preparazione e una grande determinazione, è riuscito inoltre a ottenere il minimo per i Campioni Italiani Individuali, conquistando attualmente la terza prestazione italiana di categoria.

“È stata una gara emozionante, dopo un periodo difficile, e sono orgoglioso del risultato raggiunto,” ha dichiarato Giuseppe Faliti, che è stato portacolori della società peloritana dal 2017 al 2021, anche se in quell’ultimo anno in prestito alla Milone dove si è trasferito dall’anno successivo il 2022. “Un ringraziamento speciale va al mio allenatore, il professore Tracuzzi – prosegue Faliti – per il supporto e la guida costanti, ma anche al presidente Roccasalva e alla mia società, la Milone Siracusa, per il sostegno e le opportunità di competere ad alti livelli”.

Questo risultato rappresenta un importante traguardo per Giuseppe Faliti e una fonte di orgoglio per tutta Torre Bianca. La vittoria al Campionato Regionale è solo l’inizio e tutti attendiamo con entusiasmo di vedere le future prestazioni di questo promettente atleta.

Pietro Tracuzzi ha espresso grande soddisfazione per la prestazione del suo allievo: “Giuseppe lavora sempre duramente e questo risultato è frutto certamente delle sue grandi qualità ma soprattutto del suo impegno e della sua dedizione. Continueremo il nostro lavoro in vista del prossimo appuntamento nazionale con l’obiettivo di fare meglio”.