Atletica Savoca, Santi Arici vice campione italiano tra i Cadetti

L'atleta jonico ha conquistato l'argento a Caorle nei 5000 metri di marcia, buone prove dai compagni Elisa De Simone e Manuel Trovato

CAORLE – L’Atletica Savoca è salita sul podio tricolore grazie alla luccicante medaglia d’argento messa al collo da Santi Arici ai Campionati Italiani Cadetti, rassegna dedicata agli under 16, che si è svolta a Caorle, in provincia di Venezia, per il terzo anno consecutivo. Arici si è piazzato al secondo posto nella gara dei 5000 metri di marcia con l’eccellente tempo di 22’38”19”. Ha migliorato di circa un minuto e mezzo il personale e confermato talento, grinta ed un’immensa volontà. Bene si sono comportanti anche i suoi compagni di squadra Elisa De Simone nei 3 km di marcia e Manuel Trovato nei 300 ostacoli.

Puntuali e molto graditi sono arrivati i complimenti della Fidal Sicilia, che ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti. “Nonostante le difficoltà che l’Atletica Savoca sta attraversando, la dedizione e le qualità dei suoi ragazzi continuano a brillare anche a livello nazionale. Arici, sotto la guida del tecnico Antonello Aliberti, ha raggiunto l’importante traguardo di vice campione italiano”.

Dopo i tre titoli regionali conquistati a Catania, sono arrivate le convocazioni nella rappresentativa siciliana e l’enorme soddisfazione in Veneto. La strada verso questi successi non è stata facile, però, per l’Atletica Savoca, che si trova attualmente senza una struttura dove allenarsi a causa dei lavori per il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, che hanno reso inagibile il campo di Savoca.

“Superando queste gravi limitazioni di spazio e le incertezze sul futuro – conclude la nota – gli orange non si sono arresi, dimostrando con lodevole resilienza che la passione per lo sport può superare ogni ostacolo”. Enorme la soddisfazione della presidente Manuela Trimarchi, che si è complimentata con tutti i tesserati, che stanno mostrando una lodevole maturità umana e invidiabili doti caratteriali.

Articoli correlati