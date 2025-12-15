Atletico Catania Viagrande – Messana finisce 0-1. Prima vittoria per Venuto

In Eccellenza la squadra ritrova il successo dopo il cambio d'allenatore. In extremis la rete decisiva

VIAGRANDE (CT) – Tre su tre. Dopo i due successi precedenti contro l’Atletico Catania Viagrande agli ottavi di Coppa regionale, la Messana espugna lo stadio “Francesco Russo” ieri in campionato. Una data che il tecnico recentemente subentrato, Antonio Venuto, ricorderà volentieri, essendo quella della sua prima vittoria alla guida della sua attuale squadra. L’ottimismo emerso dalle sue dichiarazioni dopo lo 0-0 contro il Mazzarrone preannunciava un desiderio di reagire che, nonostante le poche emozioni iniziali, si è manifestato soprattutto nel corso del secondo tempo, in cui la Messana ha saputo difendersi dalle frequenti incursioni degli avversari, per poi centrare in extremis la rete decisiva.

Anche a causa dell’attacco influenzale di Rizzo e degli infortuni di Bonasera e Madia, Venuto si ritrova a dover apportare diverse modifiche nella formazione titolare. Nella linea difensiva a tre davanti a Ferrara debutta il nuovo acquisto Angelo Della Guardia, schierato al fianco di Mazzola e Tricamo. Oltre ai riconfermati Le Mura e Biondo, a centrocampo la scelta ricade su Gargiulo. Al suo rientro, Deodato presiede la fascia destra dal primo minuto, mentre invece sulla sinistra tocca nuovamente a Fragapane, questa volta con la fascia di capitano. A sorpresa, gli attaccanti Cannavò e Franchi, finora praticamente inamovibili, partono entrambi dalla panchina non essendo al meglio della condizione fisica. Al loro posto Ventra e De León.

Per i primi venti minuti di gioco le due squadre faticano a ritagliarsi gli spazi sufficienti per andare al tiro e non si verificano episodi rilevanti.

La prima azione degna di nota avviene al 21’, quando Gomes Ricciulli avanza sulla destra e serve Bruno Gomes che si trova libero al centro dell’area, ma arriva scoordinato sul pallone a portiere battuto.

Al minuto 29 Tricamo cade dolorosamente a seguito di un contatto falloso e subisce un infortunio. La partita viene interrotta per altri 6 minuti, fino a quando il difensore esce dal campo e viene sostituito da Giorgetti.

Proprio il giocatore subentrato, aiutato anche da una serie di rimpalli, si inventa la prima occasione utile per la Messana, avanzando fino all’area di rigore avversaria, ma il suo tiro è debole e centrale.

La prima frazione di gioco, dunque, si conclude a reti inviolate dopo 6 minuti di recupero.

Trascorsi soli 4 minuti dalla ripresa, De León si incarica della battuta di un calcio di punizione da buona posizione e tenta direttamente la conclusione in porta, mandando il pallone di poco a lato rispetto all’incrocio sinistro.

Con l’ingresso di De Jesús al posto di Ventra, al minuto 56 Venuto si gioca il suo secondo cambio.

L’Atletico Catania Viagrande sfiora il vantaggio al 58’, quando De León perde il controllo della sfera, favorendo l’avanzata di Gomes Ricciulli, che mette un cross preciso per lo stacco di testa di Bruno Gomes, terminato fuori per pochi millimetri.

Al 64’ gli etnei ripartono ancora in contropiede con Bruno Gomes che spiana la strada a Niosi, in posizione regolare secondo il guardalinee, ma davanti alla porta l’attaccante spreca l’occasione. Subito dopo l’azione Gargiulo lascia il posto a Gazzè.

Al 76’ l’incontro viene nuovamente sospeso per altri due minuti per una botta alla testa subita da Della Guardia, che una volta medicato riesce a continuare.

All’84’ Mazzola stacca bene di testa su un calcio di punizione battuto da De Jesús, ma il pallone termina tra le braccia di D’Agata. Poco dopo, proprio Mazzola mura una conclusione potente dall’interno dell’area di Bruno Gomes. Sul calcio d’angolo successivo battuto da Lorefice, Gomes Ricciulli colpisce fuori.

A due minuti dalla fine del tempo regolamentare lo stesso Gomes Ricciulli di prima intenzione si divora la rete del vantaggio a due passi da Ferrara, spedendo il pallone ben oltre la traversa.

Per i padroni di casa, oltre il danno, la beffa, con la Messana che si procura un calcio di rigore e si porta sullo 0-1 al secondo dei sette minuti di recupero: fallo in area su Gazzè, il portiere D’Agata para la conclusione di De León dagli undici metri, ma il jolly giallorosso insacca il pallone in rete sulla respinta. Al termine delle esultanze, Sciotto torna in campo dopo una lunga assenza, prendendo il posto di Fragapane.

All’Atletico Catania Viagrande rimane il tempo di una sola occasione per pareggiare, prontamente allontanata dalla difesa ospite. È dunque l’ultimo momento di suspense prima del triplice fischio, che consegna i primi tre punti alla Messana dell’era Venuto.

Le posizioni in classifica delle due sfidanti restano invariate: terza a 30 punti la società del presidente Mattina, ancora sesti e fuori dalla zona playoff gli avversari a quota 24. Dato il successo del Modica per 0-1 in trasferta contro il Palazzolo, i peloritani dovranno ancora attendere le giornate future per ridurre il distacco dalla vetta. Inizia ad accorciarsi, invece, la distanza rispetto all’Avola, clamorosamente sconfitto in casa per 0-1 dal Niscemi e dunque fermo a 34 punti.

Il prossimo impegno, Messana – Giarre, valevole per la quindicesima giornata di Eccellenza Sicilia, è fissato alle 14:30 di sabato 20 dicembre, sul campo del Sorbello Stadium di Bisconte.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb Messina