Atm, arrivano 20 nuovi autisti under 30. Grillo: “In servizio dalla prossima settimana”

Domattina la firma dei contratti. Il più giovane di loro ha 23 anni.

MESSINA – Sono 20 i nuovi autisti, tutti under 30, pronti a fare il proprio ingresso in Atm. Domattina, 22 novembre, l’assunzione sarà formalizzata con la firma dei contratti alla presenza della presidente Carla Grillo. Tutti loro saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, grazie allo scorrimento della graduatoria relativa alla selezione pubblica di giugno 2023. Il più giovane è nato nel settembre del 2001 e ha 23 anni. Ad indossare la divisa di ATM S.p.A. ci sarà anche una donna, classe 1996.

Grillo: “In servizio dalla prossima settimana”

La presidente Grillo ha spiegato: “La famiglia di ATM spa continua a crescere e siamo felici di accogliere in azienda altri 20 nuovi autisti. Dalla prossima settimana, i nuovi assunti saranno alla guida dei bus in servizio in città e sono certa che daranno un contributo fondamentale per rendere il trasporto pubblico locale sempre più efficiente, in linea con standard qualitativi sempre più alti”. E ancora: “A nome del cda e dell’intero management aziendale auguro ai nuovi autisti buon lavoro e li invito a mettersi a servizio della città con professionalità e dedizione. In questi anni Atm spa ha raggiunto risultati inimmaginabili fino a poco tempo fa e bisogna continuare a lavorare per proseguire nel percorso di crescita”.