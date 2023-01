Atm, Campagna ai sindacati: "Basiti per il vostro atteggiamento" - Tempostretto

Il presidente dell'azienda risponde allo sciopero proclamato per il 26 gennaio: "Ampia disponibilità dalla società, ma i sindacati rispondono solo con scioperi e minacce"

MESSINA – Il presidente di Atm Giuseppe Campagna è tornato a parlare a pochi giorni dalla seduta congiunta di I e II Commissione consiliare, in cui i vertici dell’azienda si sono confrontati con i sindacati e con i consiglieri comunali. Lo fa in risposta proprio ai sindacati, che hanno proclamato per il prossimo 26 gennaio il terzo sciopero, che avrà luogo dalle 16 alle 20, per controbattere alle risposte ricevute dal presidente di Atm.

Campagna: “Basiti per atteggiamento dei sindacati”

“Davanti all’atteggiamento di alcuni rappresentati dei lavoratori che decidono in proclamare uno sciopero proprio nella giornata del 26 gennaio, data in cui abbiamo proposto di organizzare un nuovo tavolo tecnico, non possiamo che rimanere basiti – dichiara Campagna -. Alle grossolane esposizioni e imprecisioni evidenziate in commissione, il management aziendale ha risposto con chiarezza e puntualità. Inutile precisare che tutte le attività di ATM si svolgono nel pieno rispetto della normativa e con l’obiettivo della piena valorizzazione del servizio offerto alla cittadinanza”.

“Atm sempre disponibile”

“Non possiamo non prendere atto – prosegue – che di fronte alla sempre ampia disponibilità della Società, come testimoniano le ben sei richieste di convocazioni effettuate negli ultimi due mesi, le organizzazioni sindacali rispondono esclusivamente con reiterare azioni di sciopero e di minaccia di interruzione del servizio che danneggiano esclusivamente la cittadinanza”.

“Anticiperemo la convocazione”

Campagna conclude: “ATM è sempre pronta comunque al confronto e, sempre per far parlare i fatti, anticiperemo la convocazione delle organizzazioni sindacali nei giorni precedenti lo sciopero annunciato in modo da avere, ancora una volta, la possibilità di esporre al meglio le diverse tematiche confrontandoci sulle proposte che ha elaborato l’azienda per la definitiva risoluzione delle criticità segnalate dai sindacati prima fra tutte quella sull’adozione della polizza Kasco”.

