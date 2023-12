Atm Messina. I biglietti si potranno fare a bordo con bancomat, carta di credito o prepagata - Tempostretto

Basterà semplicemente appoggiare la carta sul dispositivo apposito, senza necessità di acquistare il biglietto prima

Si chiama “Up & Go” il nuovo servizio offerto da Atm per agevolare l’acquisto dei biglietti su bus e tram. Si potranno fare direttamente a bordo con carta di credito, di debito o prepagata se abilitate ai pagamenti col semplice tocco del dispositivo.

Martedì, alle 11, la presentazione in piazza Unione Europea. “Un ulteriore passo in avanti verso il processo di modernizzazione di Atm Messina, per proiettarsi sempre più nel futuro”.

