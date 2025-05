Atm Messina, ora anche le linee 25 e 26 arrivano fino a Villafranca

Percorso prolungato per altre due linee, oltre alla 33

Salgono a tre le linee Atm che collegano la città di Messina con il Comune di Villafranca Tirrena. Dal primo maggio, infatti, anche le linee 25 (Gesso) e 26 (Salice) prolungano il loro percorso fino al capolinea in via Leonardo Sciascia, che si trova nel cuore di Villafranca Tirrena. Il servizio dell’Azienda Trasporti si aggiunge a quello avviato lo scorso primo marzo per la linea 33, che in questi mesi ha ottenuto un alto gradimento da parte dell’utenza.

“Atm ha deciso di potenziare ulteriormente il collegamento Messina – Villafranca, perché i numeri dimostrano che la scelta adottata qualche mese fa ha avuto un ottimo riscontro tra gli utenti. Questo ulteriore servizio intercetta la domanda proveniente da una fetta importante di utenti e fa fare certamente un ulteriore salto di qualità al trasporto pubblico locale”. Così il sindaco Federico Basile.

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle della presidente dell’Azienda Trasporti, Carla Grillo: “Sono sempre di più i residenti nei Comuni tirrenici della provincia messinese a scegliere i mezzi pubblici per raggiungere il capoluogo per motivi lavorativi o di studio. Il servizio avviato qualche giorno fa si inserisce all’interno delle iniziative dell’azienda per migliorare il trasporto pubblico locale e incrementare i collegamenti con i centri del comprensorio, anche in vista della stagione estiva”.

I prospetti aggiornati con orari e percorrenze sono consultabili sul sito istituzionale di Atm Spa a questo link.