Dissesto idrogeologico. 2 milioni per Scoppo e mezzo milione per Gesso

Finanziati due interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Messina ha ottenuto importanti fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la protezione civile. Con il Decreto Dirigenziale (DDG) n. 1696 del 24 dicembre 2025, sono stati ammessi a finanziamento due interventi fondamentali che rispondono alle gravi criticità causate dagli eventi meteorologici del 17 gennaio 2025. Tali opere, attese da tempo dalla comunità, permetteranno di intervenire concretamente per la messa in sicurezza di aree ad alta vulnerabilità del territorio comunale.

I progetti finanziati sono i seguenti:

Contrada Scoppo – Messa in sicurezza del versante franato, con un finanziamento di € 1.940.000

Via Comunale – Villaggio Gesso – Messa in sicurezza del pendio danneggiato, con un finanziamento di € 540.772

“I due finanziamenti rappresentano un segno tangibile del nostro impegno continuo a favore della sicurezza dei cittadini e della protezione del nostro territorio. Gli eventi calamitosi del gennaio 2025 hanno accentuato le vulnerabilità di alcune zone della città, ma grazie alla collaborazione tra gli Assessorati alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile e il costante monitoraggio delle emergenze, siamo riusciti ad ottenere questi fondi vitali. È un lavoro di squadra che conferma la priorità assoluta che diamo alla difesa del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Inoltre, il nostro impegno è stato già messo alla prova, quando abbiamo affrontato l’emergenza incendi con tempestività e determinazione, per limitare i danni e proteggere la popolazione. Continueremo a lavorare insieme, senza sosta, per garantire un futuro più sicuro e protetto per Messina”, dichiarano congiuntamente gli assessori Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli.