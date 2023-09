Atm: "Rafforziamo il servizio nelle periferie, entro settembre meno disagi per i cambiamenti" - Tempostretto

Messina. L'azienda di trasporto pubblico indica i nuovi collegamenti diretti e le variazioni

MESSINA – Riceviamo una precisazione di Atm in merito all’articolo “Messina in bus, quel pasticciaccio delle corse Atm variate“. Ci scrive l’azienda: “L’aggiornamento di alcune linee del piano di trasporto pubblico nasce dall’esigenza di testare, prima dell’inizio delle scuole, un rafforzamento del servizio verso alcune zone periferiche della città. In particolare, i villaggi di Castanea, Le Masse, Curcuraci e Faro Superiore avranno un collegamento diretto con l’Università di Papardo che prima mancava (linee 29 e 30). Ill Centro Neurolesi sarà collegato con frequenza oraria dalla Stazione Centrale (linea 25), mentre prima avveniva ogni due ore, e i villaggi di Minissale, Zafferia, S. Filippo, Mili e Tipoldo avranno capolinea a Villa Dante e allo Zir invece che sulla Nazionale”.

E ancora: “Anche le linee centrali del 17 (Città Nuova), 18 (Giostra) e 19 (Tremonti) avranno capolinea al Cavallotti per dare agli studenti la possibilità di raggiungere le scuole senza effettuare trasbordi. È ovvio che il cambiamento di orari e abitudini consolidate, insieme alla concomitanza di alcuni lavori sulle strade cittadine, ha portato ritardi e disorientamento su alcune linee, modificate e non, che saranno oggetto di rettifiche nei prossimi giorni. Grazie anche a queste segnalazioni siamo in grado di promettere, entro la fine di settembre, una messa a regime definitiva del servizio, che vogliamo più attrattivo e funzionale”.