Il mancato rispetto delle regole crea caos e disagi

Segnalazione WhatsApp al 366.8736275: “Via Risorgimento, stalli per moto!”. In questa immagine emerge in tutta evidenza come il mancato rispetto delle regole non fa che generare caos e disagi. Gli scooter, infatti, che non possono utilizzare per la sosta gli spazi a loro dedicati occupano, anche in questo caso impropriamente, il marciapiede.