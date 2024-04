Auto investe scooter: incidente sulla via Tommaso Cannizzaro

Intorno alle 19 in centro a Messina

MESSINA – Sabato sera movimentato sulla via Tommaso Cannizzaro. E ancora di più per un incidente intorno alle 19. Una piccola auto guidata da un giovane, nel fare manovra per ripartire, ha preso, probabilmente a marcia indietro, uno scooter in movimento. Per fortuna, la giovanissima alla guida non ha riportato ferite. Non si registrano gravi danni ai mezzi.

Alle 19.30 di stasera la moto a terra occupava ancora una parte della strada, in attesa dell’arrivo della polizia municipale.