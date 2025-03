Autostrada A 20. Furgone precipita a Torregrotta, muore 27enne

Si chiamava Enzo Calvo, di Ramacca, ne Catanese, e giocava nell'Asd Raddusa

Incidente mortale, stamani, intorno alle 7.50, sull’autostrada Messina – Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, in direzione Palermo, al km 33.500, all’altezza di Torregrotta. Un furgone è precipitato dalla carreggiata finendo in una scarpata sottostante.

Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, il 27enne Vincenzo Calvo. Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma per il suo riconoscimento e il trasporto con ambulanza verso l’ospedale.

Enzo Calvo era un calciatore dell’Asd Raddusa ed era originario di Ramacca, nel Catanese. Così la società sportiva dilettantistica: “LAsd Raddusa è sconvolta e profondamente addolorata nel condividere che, dopo la bellissima serata di ieri trascorsa insieme, stamani siamo stati colpiti da una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Un nostro giocatore ci ha lasciato tragicamente a causa di un incidente stradale. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla famiglia Calvo. Il ricordo di quella gioia condivisa ci accompagnerà per sempre. Riposa in pace, Enzo”.