Autostrada Messina - Catania, altro tragico incidente. Muore 27enne - Tempostretto

Ferite gravi per un 24enne. Traffico bloccato tra Fiumefreddo e Giardini Naxos

Altro incidente mortale, a distanza di dodici giorni dal precedente, sull’autostrada Messina – Catania.

A perdere la vita, stavolta, una 27enne che viaggiava a bordo di una moto, che si è scontrata contro un’auto al km 44.300, in territorio di Calatabiano, intorno alle 17, poco prima del viadotto Alcantara, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos, in direzione Messina.

Ferite gravi anche per l’altra persona a bordo della moto, un 24enne che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il traffico autostradale è rimasto bloccato a lungo, per di più in una giornata festiva già caratterizzata dalle code. Sul posto la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la circolazione.