Autostrada Messina - Catania, incidenti fra Taormina e Giardini e fra Giarre e Acireale - Tempostretto

Due incidenti in direzione Catania, lunghe code

Incidente sull’autostrada A 18 Messina – Catania, nel tratto fra Taormina e Giardini Naxos, in direzione Catania. Coinvolte un’auto e un mezzo pesante, sul posto i sanitari del 118. Si registrano lunghe code.

Un secondo incidente, sempre in direzione Catania, si è verificato tra gli svincoli di Giarre e Acireale. Due auto ribaltate, anche qui sono arrivati i soccorsi e si sono create file. Per chi si muove in direzione Catania, consigliata l’uscita a Giarre.

Code anche a partire da un chilometro e mezzo prima della barriera di Messina Nord Villafranca, in direzione Palermo. In questo caso i rallentamenti sono dovuti ai lavori di rifacimento del manto stradale.