Athletic Club-Acr Messina, mister Romano parla di sconfitta salutare

domenica 04 Gennaio 2026 - 17:20

Nel pre partita ha parlato il ds Evangelisti: "Dobbiamo completare l'organico per questo difficile girone di ritorno"

PALERMO – Dalla sala stampa del Velodromo Borsellino di Palermo filtra delusione da mister Giuseppe Romano che cerca di impartire una lezione alla propria squadra parlando di “una sconfitta salutare” tenendo però contro che l’avversario Athletic Club Palermo è una squadra di qualità. Quello che l’allenatore biancoscudato vorrebbe dai suoi e li bacchetta su questo è la fame e la voglia di lottare come nel girone d’andata e che non ha visto in campo quest’oggi.

Nel pre-partita il direttore sportivo Luca Evangelisti, ai microfoni della Lega Nazionale Dilettanti, aveva così commentato il momento dal suo arrivo: “Ho trovato un gruppo spettacolare che è riuscito nelle difficoltà a tirarsi fuori e lottare per una salvezza che sarebbe importantissima per tutti. Noi dovevamo completare l’organico per questo difficile girone di ritorno, abbiamo dato all’allenatore soluzioni per uscirne alla grande. La cosa più importante è che bisogna rimanere con i piedi per terra, la salvezza è un miracolo ma bisogna progettare per il futuro”.

