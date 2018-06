Cas, manutenzione del verde. Gli interventi in corso e quelli in programma

Vegetazione infestante a ridosso delle autostrade, il problema si acuisce nella stagione del rischio incendi. "E’ un segmento di manutenzione – ha dichiarato il direttore generale del Cas, Leonardo Santoro - da anni trascurato che, però, necessita interventi immediati e senza perdere altro tempo. Dallo scorso marzo, in cui mi sono insediato, non ho trovato nessun tipo di progettualità, né programmazione né previsione. Ho, quindi, chiesto agli uffici la massima attenzione sulla questione e di velocizzare le procedure in modo che si possa attuare un altro degli interventi trascurati negli anni passati. Alcuni lavori sono stati eseguiti con affidamenti d’urgenza, altri sono avviati ed altri ancora pianificati anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali".

Ecco gli interventi in corso di esecuzione e programmazione:  Sottoscrizione del Protocollo Operativo tra Cas e Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale (ex Corpo Forestale) per la scerbatura delle fasce esterne autostradali e delle aree di sosta della intera rete viaria;  Protocollo Operativo, in corso di stipula, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la creazione di 3 presidi antincendio in località Giarre (A18) Gazzi (Tangenziale Messina) Buonfornello (A20);  Disponibilità del CAS ad allestire, presso proprie aree attrezzate, le manichette di erogazione idrica per ospitare mezzi antincendio della Protezione Civile e dell’Ispettorato Forestale;  Progettazione ex novo di n.5 interventi di scerbatura nelle tratte Messina-Catania (A18), Siracusa- Gela (A18), Messina-Calatabiano (A18), Svincoli della Messina-Catania (A18), Fiumefreddo-San Gregorio (A18). Per tali progettazioni sono in corso le relative procedure di gara e di aggiudicazione (secondo Codice degli Appalti);  Progettazione di scerbatura <totale> della intera Messina-Palermo (A20);  Interventi nelle rampe dei 27 svincoli della rete autostradale;  In corso di redazione i <Piani Triennali> di manutenzione del verde per la A18 e per la A20.

Già eseguita invece la manutenzione del verde nell’intero svincolo di Rocca di Caprileone e in tutte le 14 aree di servizio della rete autostradale.