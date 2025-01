Avis e Fasted, porte aperte ai donatori domenica: ci saranno Carmine Coppola e Denny Napoli

Il 5 gennaio dalle 7 alle 11 una giornata di donazione nella sede di via Ghibellina 150 organizzata dalle due associazioni e con ospiti speciali

MESSINA – L’Avis di Messina è pronta ad aprire le proprie porte per la prima domenica dell’anno e per questo ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Fasted Messina, una giornata di raccolta che coinvolgerà due volti noti della città. Si tratta dell’ex calciatore e capitano del Messina Carmine Coppola e del comico Denny Napoli, che parteciperanno domenica 5 gennaio, dalle 7 alle 11, nella sede di via Ghibellina 150 a Messina.

Nel 2024 raccolte oltre 600 sacche in più

A partecipare sarà anche l’associazione Crescendo e ai donatori saranno serviti, oltre alla classica colazione, anche dei panini imbottiti. Sarà un’occasione anche per festeggiare i buoni numeri fatti registrare nell’anno appena concluso. Come ha raccontato a Tempostretto il presidente di Avis Messina, Basilio Buttà, la raccolta è andata meglio degli anni precedenti: “Nel 2024 sono state 5.011 donazioni, cresciuti di 673 sacche. Quest’anno è andata meglio degli altri anni e anche a dicembre abbiamo toccato quota 520 sacche”. L’obiettivo però resta quello di crescere ancora per aiutare chi ha bisogno sul territorio e raggiungere un’autosufficienza che purtroppo appare ancora lontana.