Avs Messina, Manuela Maiorana eletta segretaria

Al via il radicamento territoriale in vista del congresso provinciale d’autunno. A Messina nasce il circolo comunale; prossimi gli appuntamenti per l’area tirrenica e l’area ionica

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Sinistra Italiana – Avs nella provincia di Messina, in vista del congresso d’autunno. Dopo l’avvio a luglio della fase di riorganizzazione guidata dal coordinatore provinciale Ivan Tornesi, il partito questa settimana inizia a compiere passi fondamentali con la costituzione del primo circolo territoriale e l’apertura di tavoli di confronto strategici nell’area tirrenica e in quella ionica della provincia messinese.

Il cammino è iniziato lunedì con un primo incontro operativo a Milazzo, alla presenza del coordinatore provinciale Ivan Tornesi — momento preliminare per la nascita del circolo per l’area tirrenica — ed è culminato a Messina con l’assemblea costituente del circolo territoriale per il Comune di Messina, che ha sancito il rilancio politico del partito in città, eleggendo Manuela Maiorana segretaria ed Emanuele La Foresta tesoriere.

La neo segretaria porta con sé un solido e riconosciuto percorso di attivismo civico, sociale e culturale. Laureata in Beni culturali, ha condotto ricerche pionieristiche in Sicilia sull’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità nei musei, realizzando il primo censimento sistematico delle barriere architettoniche e di fruizione delle strutture museali isolane. Durante gli anni trascorsi ad Agrigento, è stata tra i fondatori dell’associazione culturale L’Altraparte e di T.A.Z. 22, una delle prime realtà locali impegnate stabilmente nell’assistenza ai migranti e nella tutela del diritto d’asilo durante i grandi sbarchi sulle coste siciliane.

Rientrata in riva allo Stretto, si è dedicata all’impegno civico nell’ambito di un laboratorio sulla partecipazione cittadina e la rigenerazione urbana della zona sud. A tutto ciò si unisce una netta opposizione al Ponte sullo Stretto: residente nel quartiere di Contesse e direttamente coinvolta come potenziale esproprianda per i cantieri, Maiorana unisce l’impegno collettivo a una battaglia vissuta in prima persona. L’adesione a Sinistra Italiana rappresenta per lei il passaggio dall’associazionismo a una presenza politica organizzata.

«La nascita del circolo territoriale di Messina e l’elezione di Manuela Maiorana a Segretaria rappresentano un passaggio fondamentale e di grande entusiasmo – dichiara Ivan Tornesi, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana – Avs –. Il nostro partito si apre concretamente alle esperienze civiche e all’attivismo che, in questi anni di debolezza della sinistra istituzionale, hanno tenuto accesa la fiamma della mobilitazione e della proposta politica più innovatrice. Valorizzare chi è stato protagonista di questi percorsi è un modo per costruire un’alternativa credibile nella nostra provincia, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E il partito, oggi più che mai, deve dimostrare di essere la casa più accogliente per queste esperienze. Il profilo civico, la competenza e la militanza di Manuela sono la garanzia migliore per dare voce alle istanze dei cittadini, dai diritti sociali alla lotta intransigente contro grandi opere calate dall’alto. Avanti così, con i prossimi appuntamenti nell’area tirrenica e ionica».

I lavori dell’assemblea, introdotti da Ivan Tornesi e conclusi dall’intervento del segretario regionale Pierpaolo Montalto, hanno acceso i riflettori sulla necessità di una ricostruzione profonda della sinistra sul territorio, per colmare l’attuale debolezza di rappresentanza nelle istituzioni locali. Sinistra Italiana – Avs Messina si prepara ora a un’azione politica serrata e diffusa. Al centro dell’agenda pubblica ci saranno lavoro, cultura, ambiente e sviluppo economico sostenibile, con un supporto attivo e senza riserve alle vertenze in corso. Il partito scenderà al fianco dei lavoratori per il rilancio dei settori strategici e sosterrà con forza i movimenti sociali e le comunità locali nella battaglia per la rigenerazione urbana, la giustizia ambientale e la difesa del territorio. Un’opposizione sociale e politica che punta a rimettere al centro l’ascolto dei bisogni reali delle persone, radunando le energie migliori della città.