 S. Teresa. Blatte nella scuola primaria, lunedì plesso chiuso e disinfestazione

S. Teresa. Blatte nella scuola primaria, lunedì plesso chiuso e disinfestazione

Gianluca Santisi

S. Teresa. Blatte nella scuola primaria, lunedì plesso chiuso e disinfestazione

venerdì 18 Settembre 2026 - 18:00

La segnalazione della dirigente scolastica e il provvedimento disposto dal sindaco

S. TERESA – Avvistate blatte nel plesso che ospita la scuola dell’infanzia e primaria “Felice Muscolino”, al centro di S. Teresa di Riva. Ricevuta apposita comunicazione da parte della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Enza Interdonato, il Comune ha disposto un’ispezione dei locali, riscontrando la presenza di ali nella sala mensa e nel corridoio adiacente al centro cottura. Per risolvere la problematiche è stato disposto quindi con urgenza ad un intervento di deblattizzazione dei locali che ospitano i piccoli alunni e delle pertinenze esterne, come rete fognaria e rete delle acque piovane. L’intervento verrà eseguito lunedì 21 settembre. Il sindaco Danilo Lo Giudice, per la stessa giornata di lunedì, ha disposto con propria ordinanza la sospensione in via precauzionale delle attività didattiche.

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