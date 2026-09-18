 Messina, anche i cigni apprezzano il mare della Punta VIDEO

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Redazione

Messina, anche i cigni apprezzano il mare della Punta VIDEO

venerdì 18 Settembre 2026 - 19:30

Il video dei tre splendidi esemplari che questa mattina hanno incantato i bagnanti messinesi

MESSINA – Tre splendidi cigni hanno incantato i bagnanti messinesi, stamattina, risalendo in mare la costa lato Tirreno, procedendo verso Messina. I tre animali non sono stati disturbati ma soltanto filmati dai pochi bagnanti settembrini, non si sono mostrati impauriti dalla curiosità e si sono lasciati riprendere mentre procedevano placidi, nuotando in fila indiana. Ecco il video di Giuseppe Saitta.

I cigni del 2025

Una presenza simile era stata immortalata un anno fa più o meno nello stesso punto, a Mortelle, dove tre cigni erano stati ripresi a fare il bagno, anche allora molto vicino alla costa.

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