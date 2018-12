Amam augura buon 2019 pubblicando sul sito i concorsi per 38 posti di lavoro

Lo avevano annunciato in conferenza stampa e sono stati di parola: l’Amam augura un buon 2019 ai messinesi pubblicando sul sito ufficiale gli avvisi per nuovi posti di lavoro.

La delibera di Cda, la numero 356 è di oggi e nel tardo pomeriggio gli avvisi pubblici sono stati messi on line.

Così come annunciato si tratta di diverse categorie lavorative.

Ci sono i 28 posti per categoria 2- 3-4 così suddivisi: categoria 2 (18 i posti messi a bando) con scadenza di presentazione domanda il 10 gennaio 2019. Categorie 3 e 4 (per altri 10 posti di lavoro) con istanza da presentare entro il 30 gennaio 2019.

Ricordiamo che tra questi sono previste le riserve ovvero i posti destinati a quanti abbiano tra i requisiti anche l’aver operato per l’azienda in quei ruoli ( il riferimento è agli ex Cea ma non solo).

Il Cda ha inoltre deciso di mettere a bando anche altri 9 incarichi professionali a tempo determinato (co.co.co) cioè avvocati, ingegneri, geometri

Si tratta di 2 Esperti per attività a supporto dell'Ufficio Legale di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: "Giurista/amministrativista con esperienza nell'attività di recupero crediti e nella gestione di procedimenti amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi Pubblici Locali, Società a partecipazione pubblica, con specifico riferimento al Servizio idrico integrato" - rif.Profilo Legale –

Altri 3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: "Ingegnere con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei settori Civile, delle Reti idriche e fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze in tema di Normative tecniche, Appalti pubblici con specifico riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato". Rif. Profilo Ingegnere - B1

Altri 3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: "Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, reti - di nuove costruzioni o manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con conoscenze in tema di norme, tecniche e gestione dei cantieri" - Rif. Profilo Geometra –

Un esperto per attività a supporto della Direzione Amministrativa di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: "Ragioniere o laureato in economia e commercio (almeno 1°livello) , con esperienza nella gestione della contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di gestione" - Rif. Profilo Amministrativo - D1

Infine l’ultimo avviso riguarda il conferimento di un incarico professionale per lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Generale di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo: "Laureato triennale in Economia e Commercio (almeno 1°livello), con esperienza nella gestione, selezione e valorizzazione del personale".

I compensi mensili netti saranno di 3 mila euro per tutte le figure e di 2 mila per i geometri

I CO.CO.CO dovranno presentare domanda entro il 15 gennaio 2019.

Responsabile unico del procedimento è Natale Cucè.

Altre figure saranno messe a bando nella prossima primavera.

Per i dettagli relativi ai requisiti richiesti basta consultare il sito Amam.

Rosaria Brancato