B Interregionale. Basket School espugna Brindisi, Milazzo sale al secondo posto

Nella terzultima giornata ancora aperta la corsa playoff, nel PlayIn Out sconfitte Castanea e Barcellona

A due giornate del termine continua a salire la Svincolati Milazzo che tiene il passo del Monopoli che supera Piazza Armerina nello scontro diretto e si issa in seconda posizione in solitaria. Prosegue la corsa all’ottavo posto della Basket School Messina che vince in quel di Brindisi e resta agganciata al treno ma al momento sarebbe fuori. Fondamentale vincere mercoledì in casa contro il fanalino di coda Bari e poi guardare lo scontro diretto tra Matera e Avellino, una delle due uscendo sconfitta avrebbe gli stessi punti della Basket School vittoriosa, attenzione anche alla sfida di Bisceglie, l’altra pretendente all’ottavo posto, in quel di Angri. Nel PlayIn Out cade Castanea capolista in casa dell’ultima in classifica Mola, ma il gruppo gialloviola ormai è salvo, sconfitta anche per Barcellona che aveva la possibilità di portarsi nella metà alta della classifica.

La Basket School Messina piazza una vittoria di grandissima importanza nella corsa al playoff, passando 81-74 in casa della Dinamo Brindisi. Successo dall’alto spessore tecnico e agonistico dei giallorossi che piazzano un parziale di 40-21 negli ultimi 13’ del match, ribaltando un confronto che si era decisamente complicato, frutto della brillante prestazione offensiva dei locali, trascinati da Stonkus e Di Ianni. Le doppie cifre di Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Busco, uniti al buon impatto avuto da Guduric (per lui anche 6 rimbalzi), hanno sovvertito il punteggio. Bene anche Janic, trascinatore nel secondo quarto con 13 punti.

La Svincolati Milazzo doma senza problemi l’Adria Bari fanalino di coda del girone PlayIn Gold. I ragazzi di coach Priulla vincono tutti e quattro i quarti e costruiscono la vittoria nei primi due in cui staccano gli avversari andando a condurre all’intervallo lungo per 45-28. Poi è praticamente solo gestione fino all’89-69 finale.

Sconfitta Castanea in quel di Mola, la formazione di coach Cavalieri crolla nel quarto quarto. Inizialmente parte bene e dopo il 19-26 dei primi dieci minuti al riposo lungo è avanti 40-46. Equilibrio tutto sommato anche nel terzo quarto (21-18) poi nel quarto il crollo con soli nove punti segnati contro i 22, miglior quarto, dei locali che sorpassano e vincono 83-73.

Per Barcellona partita a senso unico in quel di Benevento con i giallorossi quasi doppiati a fine partita. Prestazione offensiva in affanno con il miglior quarto realizzativo che arriva nei secondi dieci minuti 16. Benevento dal canto suo implacabile dopo i 28 del primo quarto ne mette a segno 23 nei successivi due periodi togliendo il piede dall’acceleratore solo nel quarto parziale. Sfida che si concluderà per 91-54.

Brindisi – Basket School 74-81

Pippo Sidoti conferma il quintetto formato da Busco, Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Yeyap, in un avvio di primo quarto in cui si segna a ripetizione, soprattutto dalla lunga distanza. Miaffo realizza cinque punti per la Basket School Messina, ma la Dinamo Brindisi risponde con le bombe di Datuowei e Stonkus (due volte). Segna Di Dio, anche Busco timbra da tre, ma i pugliesi toccano il 14-10 con il gioco da tre punti di Stonkus a 4’31” dalla sirena. Ancora Busco, Di Ianni e Tartaglia segnano da fuori (17-16), con le alte percentuali che si sporcano nel finale del quarto. La penetrazione di Leo Di Dio a 2’19” vale il 19-18 ed è anche l’ultimo canestro dei primi dieci minuti.

Yeyap opera il sorpasso dalla lunetta in avvio di secondo parziale (saranno gli unici punti della sua partita), ma Calò fa +4 dalla lunga distanza. Dentro Janic e il suo impatto offensivo è di alto livello, con la bomba del 24-23. Dopo i liberi di Stonkus, trascorrono due minuti senza canestri e con Yeyap gravato di due falli. La Basket School Messina torna a segnare con Janic e il montenegrino, dopo il gioco da tre punti di Datuowei e la bomba di tabella di Caruso, diventa implacabile in attacco, siglando anche il sottomano del sorpasso (29-30) a 3’26” dall’intervallo lungo. Caruso commette il terzo fallo in appena tre minuti trascorsi in campo; Sidoti manda in campo anche Mollica per Yeyap, ma Stonkus dalla lunetta e Beltadze fanno 33-30. Janic si prende la scena nel finale, prima con la bomba del pari e poi, dopo palla recuperata, con il gioco da tre punti del 33-36 con cui si chiude il primo tempo.

Bel canestro di Kovachev ad aprire la ripresa e vantaggio brindisino con Datuowei (38-36 a 7’42”). Busco tiene a galla la Basket School Messina con cinque punti di personalità, ma l’attacco giallorosso si inceppa, tra palle perse e scelte non perfette, tanto che la Dinamo Brindisi scappa via, toccando il 48-41 con i canestri in contropiede di Di Ianni, Datuowei, Stonkus e ancora Di Ianni. Pippo Sidoti è costretto a spendere due timeout, Calò non sbaglia dalla lunetta e Greco piazza anche la tripla del 53-41, completando un parziale di 13-0. Basket School Messina con le spalle al muro, dentro anche Guduric e Di Dio interrompe il break ai liberi tornando a segnare dopo i canestri del primo quarto. I giallorossi si destano: tripla di Miafo, gran canestro di Tartaglia e, dopo la bomba di Di Ianni allo scadere dei 24”, ancora Di Dio segna dalla media sulla sirena per il 56-50.

Partita molto bella, Di Dio e Tartaglia pareggiano dalla lunga distanza nei primi 60” dell’ultimo quarto. Si vive un mega overtime di nove minuti, aperto da una nuova tripla di Di Ianni allo scadere dei 24” e dalla penetrazione di Stonkus per il +5. Ancora Di Dio da tre e Tartaglia dalla lunetta pareggiano a 6’40” dalla fine. L’agrigentino commette il terzo fallo personale, Stonkus segna un solo libero e Miaffo completa il ribaltone con la bomba del 62-64. Di Ianni non sbaglia da fuori e riporta avanti i pugliesi, con Tartaglia che appoggia poi il 65-66. Guduric pesca un 2/2 dalla lunetta di grande importanza e poi piazza anche la bomba del 65-71 a 4’07”. Super canestro di Calò in penetrazione, come quello di Tartaglia che vale il 67-73. Stonkus fa -4 quando ci sono ancora 120” sul cronometro. Guduric trova un nuovo pesantissimo canestro e sempre Stonkus (26 per lui a referto) segna il 71-75 a 42” dalla fine. Miaffo c’è quando mancano 24”; Di Ianni mette la quinta tripla della sua serata (74-77), ma non basta, perché Di Dio è implacabile dalla lunetta, poi cattura il rimbalzo dopo la bomba di Greco e chiude il match con i liberi del 74-81.

Risultati e classifica PlayIn Gold

Reggio Calabria – Lions Bisceglie 59-69

Matera – Molfetta 95-71

Brindisi – Basket School 74-81

Monopoli – Piazza Armerina 81-74

Angri – Avellino 74-71

Svincolati Milazzo – Adria Bari 89-69

Monopoli 28

Svincolati Milazzo 26

Piazza Armerina, Angri 24

Viola Reggio Calabria 22

Matera, Bisceglie, Avellino 20

Basket School 18

Molfetta 16

Brindisi 12

Bari 10

Risultati e classifica PlayIn Out

Benevento – Barcellona 91-54

Corato – Antoniana 70-61

Mola – Castanea 83-73

Termoli – Academy Catanzaro 54-65

Canosa – Marigliano 84-90

Riposava: Rende

Castanea 32

Benevento, Termoli 28

Academy Catanzaro, Canosa 22

Barcellona, Marigliano, Corato, Rende 20,

Antoniana 18

Mola 12

Immagine in evidenza di Paola Selicato