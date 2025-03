B Interregionale. Castanea si salva, Basket School sconfitta ad Avellino

Vincono anche le tirreniche Svincolati Milazzo e Barcellona 4.0. I gialloviola mettono al sicuro la categoria grazie alla vittoria con scarto di cinque punti su Canosa

Prima del girone di ritorno della seconda fase che non regala particolari sorprese. Delle messinesi in tre vincono e una soltanto perde, la Basket School Messina che vede allontanarsi la possibilità playoff. Chi invece festeggia un risultato ormai certo è il Castanea, la formazione di coach Claudio Cavalieri vince in casa con Canosa per 81-76 e stacca proprio la formazione pugliese al quarto posto di dieci punti in graduatoria. Quando mancano cinque giornate alla fine la salvezza diretta sembra certa perché anche se Termoli e Benevento superassero la formazione gialloviola Canosa potrebbe soltanto appaiarla ma a quel punto nello scontro diretto i peloritani sarebbero avanti proprio per la differenza canestri: all’andata vittoria dei pugliesi di quattro punti, al ritorno vittoria dei siciliani di cinque punti.

Così Filippo Frisenda, dirigente Castanea, a salvezza ottenuta è comunque un po’ disilluso sulla prossima stagione: “Il futuro non lo vedo per niente roseo, sono molto perplesso. Siamo in una categoria che difficilmente ci possiamo permettere, siamo una realtà poco aiutata e la città e l’imprenditoria rispondono male. Non è una categoria facile da mantenere, se non arriva l’aiuto della città e dell’imprenditoria questo potrebbe essere il nostro ultimo anno. Noi vogliamo che Messina sia una città importante nella pallacanestro, abbiamo due squadre importanti ma economicamente dobbiamo riflettere se siamo in grado di continuare in questa categoria, tralasciando le problematiche relative agli impianti”.

Vittorie per Svincolati Milazzo, fuori casa contro Bisceglie, e per Barcellona 4.0 che in casa supera la seconda della classe Termoli. Entrambe le formazioni restano in linea con i propri obiettivi: i mamertini del presidente Giambò in corsa per un piazzamento di rilievo in vista dei playoff e i longanesi di coach Costantino che cercano di arrivare agli spareggi playout salendo di condizione e hanno ancora una partita da recuperare. Nel prossimo turno gli scolari ospitano Bisceglie e Milazzo Molfetta attende Molfetta nel PlayIn Gold, Castanea in trasferta a Corato con Barcellona che riposa, avrebbe dovuto sfidare il Taranto, nel PlayIn Out.

Avellino – Basket School Messina 80-58

Basket School Messina sconfitta 80-58 dalla Scandone Avellino nella gara inaugurale del girone di ritorno del play-in gold. Match sempre in mano agli irpini che hanno vissuto un’autentica serata di grazia dalla lunga distanza, indirizzando il match sin dall’iniziale 16-3. Giallorossi che hanno risentito delle non perfette condizioni di tanti atleti e che hanno ridotto il gap solo nell’ultimo parziale, quando si erano trovati sotto anche di 33 punti.

Senza Tartaglia e Mollica e con Yeyap ai box per l’intera settimana, Sidoti propone il quintetto formato da Busco, Di Dio, Miaffo, Janic e Guduric. Inizio shock per la Basket School Messina e Scandone Avellino che vola sul 7-0 dopo due minuti con due schiacciate in campo aperto di Jaskus e la tripla di Soliani. Janic segna il primo canestro giallorosso, Miaffo realizza un libero, ma gli irpini premono sull’acceleratore e nella strepitosa serata vissuta dalla lunga distanza toccano il 16-3 a 5’30” dalla sirena grazie alle bombe di Soliani, Stefanini e Trapani. Minibreak interrotto dalla schiacciata di Miaffo e punteggio sul 16-9 dopo i canestri di Guduric e Di Dio. Segna anche Pichi che cattura un paio di pesanti rimbalzi offensivi e da uno di questi scaturisce la tripla di Zanini del 21-9. Ancora Janic a segno da sotto, con il quarto chiuso da Di Dio e Janic per il 25-15 e con Diakhate nuovamente in campo dopo due mesi dall’ultima apparizione (a Barcellona lo scorso 5 gennaio).

Janic segna anche in avvio di secondo parziale, ma la Scandone mette la sesta tripla di serata con Cantone e poi trova il 30-17 con Pichi. Dentro Yeyap e Caruso, gli irpini sono inarrestabili dalla lunga distanza e infilano altre tre bombe consecutive con Cantone e Iannicelli. Parziale di 14-0 interrotto da Caruso e dalla tripla di Busco che a 2’40” dall’intervallo lungo vale il 42-23. Nuova bomba di Soliani (10/20 nel primo tempo per i campani) e quarto chiuso sul 47-24 dai liberi di Jaskus.

Pichi apre il terzo periodo con due canestri consecutivi, mentre la Basket School si inceppa ancora e Avellino può ampliare il proprio vantaggio con Jaskus. Yeyap segna cinque punti consecutivi, tripla di Caruso, ma la Scandone sa quando trovare i canestri pesanti per spegnere le velleità messinesi: Soliani segna due bombe, Cantone timbra sulla sirena e punteggio sul 67-34.

Gara di fatto chiusa, la Basket School riduce sensibilmente il gap fino al 69-45 con il gioco da quattro punti di Janic, il canestro di Incremona, la bomba di Busco e i liberi di Guduric. Break che si allarga fino allo 0-11 con la nuova tripla di Busco, prima che Soliani consolidi la sua eccellente prestazione con l’ennesima tripla di serata. Miaffo e ancora Guduric per il 72-51, in questo lunghissimo garbage time in cui ancora Guduric, Busco e Caruso migliorano il proprio score personale fino all’80-58 con cui va in archivio il match.

Bisceglie – Svincolati Milazzo 68-78

Importante vittoria esterna della Svincolati Milazzo che resta agganciata alle posizioni di testa. In quel di Bisceglie la formazione di coach Priulla inizia sotto tono con soli undici punti nei primo quarto, ma nel secondo quarto arriva l’accelerazione decisiva con 27 punti a referto. Bisceglie che aveva chiuso avanti la prima frazione per 15-11 all’intervallo lungo è sotto 25-38. La formazione mamertina allunga ulteriormente nel terzo quarto (19-22) e gli ultimi dieci minuti iniziano con un vantaggio rassicurante di 46-60. I padroni di casa trovano nel finale il loro miglior quarto e ricuciono un po’ le distanze, ma la Svincolati Milazzo gestisce nel finale e chiude per 68-78. Tra gli ospiti prestazione in doppia cifra per sei cestisti: Scredi (18), Rimsa (14), Malual (13), Lalic (12), Bolletta (11) e Giambò (10).

Castanea – Canosa 81-76

Vittoria importante per Castanea in uno scontro al vertice del PlayIn Out. La formazione gialloviola supera alla Cittadella Canosa. Ottimo avvio nel primo quarto della squadra di coach Cavalieri che chiude avanti per 29-20, nel secondo quarto arriva la reazione ospite (17-26 il parziale) con le due squadre che vanno al riposo sul 46 pari. Secondo tempo in sostanziale equilibrio con Castanea che rosicchia quattro punti nel terzo quarto (18-14) e uno nell’ultimo periodo (17-16) per l’81-76 finale. Ancora sugli scudi Simone Roberto autore di 27 punti, segue Mulevicius con 20 tra le fila del Castanea e in doppia cifra anche Angarica (11).

Barcellona – Termoli 70-67

Grande vittoria per Barcellona nella prima giornata di ritorno del raggruppamento PlayIn Out. Il match disputato sul parquet del PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto davanti ad una buona cornice di pubblico, ha visto prevalere i ragazzi di coach Peppe Costantino a scapito della compagine molisana dell’Air Basket Termoli di coach Luigi Marinelli seconda della classe.

Entrambe le squadre contavano alcune assenze importanti nei propri roster, ma ciò non ha limitato in nessun modo la grande intensità messa in campo dalle due compagini. Barcellona si trovava davanti a un impegno proibitivo, affrontando la seconda forza del raggruppamento, ma i ragazzi del Longano hanno tirato fuori un’altra super prestazione che certifica gli importanti passi in avanti già visti nelle gare precedenti. La partita si è decisa solo nel finale, con Barcellona che è stata in vantaggio per due quarti (40-31 all’intervallo) prima di subire il sorpasso di Termoli a fine terza frazione (49-51) con Barcellona che si ferma a soli nove punti realizzati. Nell’ultimo quarto l’equilibrio regna sovrano. Termoli allunga con Tersillo e sette punti consecutivi di Matera, Barcellona si riporta in vantaggio con Frizzarin e una super tripla del capitano Tyrtyshnik. Gli ospiti non riescono a trovare la via del canestro negli ultimi due minuti dal 63-67. Sprint finale dei locali Scortica realizza due liberi dopo aver recuperato il pallone sul possesso degli ospiti e sull’ultimo tiro è Lopukhov con una gran stoppata a spegnere l’ultimo tentativo molisano. Vince Barcellona 70-67.

Risultati e classifica PlayIn Gold

Brindisi – Piazza Armerina 69-81

Bisceglie – Svincolati Milazzo 68-78

Avellino – Basket School Messina 80-58

Angri – Bari 83-74

Matera – Monopoli 95-84

Molfetta – Reggio Calabria 76-84

Monopoli 24

Piazza Armerina 22

Avellino, Svincolati Milazzo, Viola Reggio Calabria 20

Angri 18

Bisceglie, Molfetta 16

Matera, Basket School 14

Brindisi 12

Bari 8

Risultati e classifica PlayIn Out

Antoniana – Benevento 66-80

Castanea – Canosa 81-76

Barcellona – Termoli 70-67

Marigliano – Corato 62-54

Rende – Mola 102-69

Riposava Academy Catanzaro

Castanea 30

Termoli 26

Benevento 24

Canosa 20

Rende, Antoniana, Academy Catanzaro, Barcellona* 18

Marigliano, 16

Corato* 14

Mola 8

*una partita in meno

Articoli correlati