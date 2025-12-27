 Ospedali e fornitori, resta ai domiciliari il prof. d'Alcontres

Alessandra Serio

No all'istanza di liberazione dell'ex primario del Policlinico

Messina – Resta ai domiciliari il professore Francesco Stagno d’Alcontres. Il Tribunale del Riesame ha detto no all’istanza di liberazione avanzata dai difensori, gli avvocati Salvatore Silvestro e Nico D’Ascola, confermando anche sul piano cautelare la decisione del giudice per le indagini preliminari.

No ai domiciliari

L’ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico è indagato nell’ambito degli accertamenti di Guardia di Finanza e polizia giudiziaria dei Carabinieri sui rapporti tra case farmaceutiche e ditte fornitrici degli ospedali cittadini e i diversi sanitari che operano all’interno delle strutture ospedaliere.

L’indagine

Al vaglio della Procura di Messina ci sono i risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e le versioni rese da alcuni dei collaboratori del medico. Altre due le persone coinvolte nelle misure cautelari, insieme ad una lunga lista di indagati il cui effettivo ruolo è ora al vaglio dei magistrati che conducono gli accertamenti. Nel suo primo confronto col giudice Stagno d’Alcontres si è difeso strenuamente, fornendo la sua versione delle conversazioni intercettate e rivendicando la legittimità del suo operato.

