B Interregionale, la Basket School Messina cerca il riscatto a Catanzaro

Nel primo turno infrasettimanale stasera gli scolari giocheranno in terra calabrese, nell'ultimo impegno sconfitta a Milazzo

MESSINA – C’è subito l’opportunità del riscatto per la Basket School Messina che, dopo il ko nel derby con gli Svincolati Milazzo, affronta in trasferta l’Academy Catanzaro nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B interregionale. Palla a due tra Academy Catanzaro-Basket School Messina al PalaGiovino alle 20:30. Arbitri del match Luca Beccore di Messina e Federico Catalano di Pedara.

Per quanto riguarda le altre messinesi nuovamente in casa il Castanea che riceverà a porte chiuse al Polivalente della Cittadella la Svincolati Milazzo, secondo derby consecutivo per i mamertini. Mentre Barcellona 4.0 attende in casa Piazza Armerina, dopo due giornate queste due squadre non hanno ancora vinto.

Caruso: “Consapevoli che bisogna lavorare”

Primo turno infrasettimanale della stagione per i giallorossi di Pippo Sidoti, già concentrati sul match in terra calabrese e pronti a dimenticare la gara di Milazzo: “Siamo stati in partita fino al secondo quarto – dice il play Tommaso Martin Caruso – ma poi siamo stati anche penalizzati dai falli dei nostri pivot. Il campionato è molto lungo, Milazzo rappresenta già il passato e dobbiamo solo pensare a giocare al massimo a Catanzaro, consapevoli di come ci sia ancora da tanto da lavorare, ma che insieme troveremo la quadra”.

A sprazzi, al di là del passivo finale e di uno svantaggio che aveva toccato anche il -20, la Basket School aveva mostrato cose buone anche a Milazzo e Caruso analizza proprio questi aspetti positivi: “Siamo una squadra che difende forte – conclude Caruso – e non dobbiamo cambiare la nostra natura, anche se al momento stiamo avendo questo problema. Ogni partita è una battaglia sportiva, sappiamo che la squadra c’è e lo abbiamo fatto vedere anche nel primo tempo di Milazzo. Sappiamo giocare con intensità, corriamo e siamo atletici: siamo giovani, ma siamo sul pezzo, ci sono stati degli errori e li correggeremo”.

Articoli correlati