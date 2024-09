Bagnara Calabra. Furto di energia elettrica, 4 denunce e un arresto

Scoperto anche un commerciante, titolare di un panificio, che tramite un by pass alimentava la sua attività

BAGNARA CALABRA – Quattro persone, tutte residenti in località Solano, sono state denunciate 4 persone per furto aggravato di energia elettrica. Inoltre i carabinieri, insieme a personale Enel nel corso di ulteriori controlli hanno scoperto che un commerciante, titolare di un panificio, che

tramite un by pass alimentava la sua attività, arrecando un ingente danno alla società erogatrice

del servizio di fornitura elettrica, stimato in circa 100.000 euro. Per lui sono subito scattate le

manette e l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria.

Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto

aggravato.