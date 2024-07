Bambino di 4 anni in vacanza cade in piscina e rischia di annegare: è grave in ospedale

Ricoverato in terapia intensiva neonatale al Policlinico di Messina MESSINA – Un bambino di 4 anni si trova ricoverato in gravi condizioni ma stabili presso il reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico universitario di Messina. Il piccolo è stato soccorso ieri pomeriggio dopo essere accidentalmente caduto in una piscina di un agriturismo a Caronia, dove si trovava in vacanza con i genitori di nazionalità polacca. Il piccolo è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Dalle prime ricostruzioni, il bambino stava giocando a bordo piscina quando è scivolato ed è caduto in acqua. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorritori che hanno recuperato il piccolo dall’acqua e ne hanno avviato le prime cure. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, vista la necessità di un’assistenza specialistica, il bambino è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico Universitario di Messina. Al momento è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, dove i medici stanno monitorando attentamente il suo quadro clinico. Le sue condizioni sono stabili. La prognosi resta riservata.