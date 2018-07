Città metropolitana, si riparte: 44 progetti in un piano di 44 milioni di euro

La Città Metropolitana di Messina é in attesa dell’approvazione del piano rimodulato relativo al Bando Periferie che darà avvio alla realizzazione di 44 interventi in 39 Comuni del territorio attraverso l’utilizzo di finanziamenti provenienti dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Si tratta di un finanziamento complessivo di 44 milioni e 760mila euro così articolato: 39.930.738,37 di euro relativi al finanziamento del Bando Periferie ed 1.896.725,54 di euro relativi al cofinanziamento pubblico dei Comuni mentre il cofinanziamento privato ammonta a 2.932.761,36 di euro.

L’approvazione definitiva del nuovo piano é prevista per il prossimo mese di ottobre e le gare si dovranno definire ed appaltare entro il 2019.

La rimodulazione dei progetti permetterà la concreta realizzazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana di Messina, rimettendo in gioco importanti risorse pubbliche e private che costituiranno una linfa vitale per l'economia del territorio e consentiranno di realizzare nuovi modelli di governance e gestione sociale in realtà urbane complesse.