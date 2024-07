Quartiere lombardo, poca acqua e con poca pressione

Nel frattempo che i lavori in corso migliorino l'afflusso d'acqua alle case, il Quartiere lombardo reclama, giustamente, soluzioni tempestive alla carenza d'cqua

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, ennesimo giorno con poca acqua e poca pressione tanto da non riuscire a riempire i serbatoi in terrazza. Nonostante le segnalazioni al Coc tutto tace… Ancora una volta in questa città un servizio vitale per i cittadini è davvero fallimentare, vergogna.”

La carenza d’acqua al Quartiere lombardo è stata più volte oggetto di segnalazioni al nostro giornale. Lascia perplessi in questo caso la mancata reattività del Coc (Centro operativo comunale) alle richieste di intervento. Di sicuro, come ci ha confermato il sindaco, è un servizio da rafforzare, aumentando il numero di autobotti.

Proprio al Quartiere lombardo si stanno eseguendo i lavori finanziati dal Pnrr per la sostituzione della vecchia rete di distribuzione dell’acqua ai singoli condomini risalente al secolo scorso. In prospettiva, dunque, l’afflusso dell’acqua alle abitazioni dovrebbe migliorare con l’eliminazione di tantissime micro perdite. Nel frattempo, però, l’emergenza non può attendere ed è giusto fornire ai cittadini soluzioni concrete e tempestive alle criticità da loro denunciate.