Barbera si dimette da presidente dell'Atletico Messina: "Faccio un passo indietro" - Tempostretto

MESSINA – In una lettera aperta il presidente dell’Atletico Messina, Paolo Barbera, rassegna le dimissioni dalla carica di presidente, per motivi lavorativi che lo vedono spesso lontano dalla città, ma rivolgendosi a tutto l’ambiente ci tiene a “ringraziare con tutto il cuore chiunque abbia speso forze, tempo e sudore a favore della maglia bianco azzurra e chi mi e ci ha sempre supportato”.

La formazione dell’Atletico Messina gioca il campionato di calcio a 11 in Promozione e nella passata stagione ha terminato al nono posto, ottenendo la salvezza, nel girone C, lo stesso in cui ripartirà nella prossima stagione 2023/2024.

La lettera di Paolo Barbera

“Cari amici dirigenti e tesserati di tutti di questi anni,

ritengo doveroso rivolgermi direttamente a Voi che costituite il mondo dell’Atletico Messina, per comunicarvi la mia decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente. Voi tutti, in questi anni, mi avete dato la grande gioia e l’onore di rappresentare quella che più che squadra definirei grande famiglia. Abbiamo, insieme, portato avanti stagioni “difficili” ma colme di gioia, nuove esperienze e anche grandi soddisfazioni.

Oggi mi ritrovo qui non a dire Addio a questa bellissima realtà ma solo a fare un passo indietro dalla attuale carica ricoperta, vista, la mia assenza continuativa dovuta a esperienze professionali che mi portano lontano dalla nostra città. Nonostante la passione ancora mi chieda di continuare, la ragione mi consiglia di affidare la nostra società a chi con dedizione, impegno e buona volontà vuole continuare a far vivere quel sogno che un gruppo di ragazzi ha voluto concretizzare nel 2012. Voglio ringraziare con tutto il cuore chiunque abbia speso forze, tempo e sudore a favore della maglia bianco azzurra e chi mi e ci ha sempre supportato.

La storia dell’Asd Atletico Messina non finisce qui. Ancora il desiderio di lasciare una traccia nel mondo sportivo e calcistico cittadino è vivo, forte e sono sicuro che gettando il cuore oltre l’ostacolo questa società, questa squadra sarà sempre coesa e più forte di prima. Ricordate che, con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. Questa è sempre stata la stella polare che ha condotto la nostra azione e sempre dovrà esserlo”.

