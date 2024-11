Barcellona. 850mila euro per la messa in sicurezza di Spinesante

Avviato l’iter per la messa in sicurezza del lungomare Spinesante, a Barcellona Pozzo di Gotto, per 850mila euro di finanziamento

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto verso la messa in sicurezza del lungomare di via Spinesante. Con la nomina dell’ingegnere Iolanda Mandanici come Responsabile Unico del Procedimento (Rup) da parte del sindaco Pinuccio Calabrò, si avviano le operazioni per il rifacimento dell’area. La zona era stata danneggiata dagli eventi meteorologici del dicembre 2019 e gennaio 2020.

I lavori, finanziati per 850mila euro dalla Regione Siciliana, rientrano rientrano nell’ambito di un progetto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile dedicato alla provincia di Messina. Adesso si attende la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di completare i lavori entro marzo 2025.

Il sindaco Calabrò e l’ex assessore Giuseppe Benvegna hanno si sono detti soddisfatti, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere il territorio. Il comune fungerà da stazione appaltante mentre l’obiettivo è che l’opera possa essere conclusa nel minor tempo possibile.