Barcellona Basket, l’ucraino Tyrtyshnik e Cortese in giallorosso

La società conferma per la prossima B Interregionale Biondo e Pirri come coach e assistente. Annunciati i primi due cestisti che vestiranno giallorosso

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La formazione che milita nel campionato di Serie B Interregionale e lo scorso anno ha sfiorato i playoff, fermandosi al PlayIn Silver, ripartirà dalla guida tecnica di coach Pippo Biondo. Al suo fianco come assistant coach ci sarà Peppe Pirri, confermato anche lui e che in passato ha guidato da primo allenatore l’Orsa Barcellona e sempre nella passata stagione ha condotto l’under 13 dell’Orsa Basket Barcellona alla finale regionale di categoria.

Tyrtyshnik e Cortese nuovi cestiti giallorossi

Per quanto riguarda i protagonisti sul parquet in questi giorni la società NextCasa Barcellona Basket 4.0 ha comunicato gli ingaggi di Antony Tyrtyshnik e di Eugenio Cortese. L’atleta ucraino è un play-guardia classe 2002 di 182 cm. Tyrtyshnik arriva in Italia nel 2016. Con la maglia della Nuova Pallacanestro Nardò esordisce in Serie B e Serie A2, oltre alle esperienze con Monteroni e Calimera in Serie C. Nelle ultime due stagioni veste le casacche della Virtus Civitanova in Serie C Gold e della Virtus Cermenate in Serie C Unica.

Eugenio Cortese, centro classe 2002 di 202 cm, è cresciuto cestisticamente in Campania, con esperienze importanti nell’Under 18 Eccellenza Nazionale con le maglie della Vivi Basket Napoli e di Cercola, con cui ha esordito in Serie C Gold. Nella stagione sportiva 2021-2022 il salto in Serie B con la maglia di Rieti. La stagione successiva si accasa alla Juvecaserta, prima di sposare il progetto della Pallacanestro Sala Consilina nella scorsa stagione in Serie B Interregionale.

