Barcellona. "No ad aggressioni verbali", la solidarietà del sindaco all'assessore Coppolino - Tempostretto

Nota congiunta del primo cittadino e degli assessori per un episodio verificatosi nei giorni scorsi

BARCELLONA – Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò e gli assessori esprimono convinta solidarietà al collega assessore Salvatore Coppolino in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi in aula pre- consiliare mentre era in corso una riunione di maggioranza.

“Riteniamo inaccettabile che le aggressioni verbali, come quella di un consigliere d’opposizione nei confronti di Coppolino, prendano il posto di un confronto leale e costruttivo quale quello che dovrebbe esserci nella massima Aula di rappresentanza della città. Non esitiamo a condannare la violenza verbale, che sempre più spesso sta sostituendo il dialogo costruttivo proprio di un consesso politico. Nell’esprimere vicinanza all’assessore ed amico Salvatore – prosegue la nota – auspichiamo che episodi di tale gravità non si ripetano e che cessino queste modalità reiterate da parte di alcuni consiglieri nei confronti dei componenti della giunta municipale. Condanniamo pertanto fermamente comportamenti che nulla hanno a che vedere con la dialettica democratica e con il rispetto dell’avversario politico”.