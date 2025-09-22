Barcellona, “Uno zaino da riempire” contro la dispersione scolastica

Laboratori, grest e incontri promossi dalla coop Raggio di Sole insieme ad altre realtà del territorio

E’ allarme dispersione scolastica a Barcellona e per combatterla si sono uniti terzo settore, realtà educative e sportive, istituzioni e scuole. Nasce così Uno zaino da riempire, promosso come ente capifla dalla cooperativa sociale “Raggio di Sole” onlus.

Contro la povertà educativa

Si tratta di un’iniziativa ambiziosa e innovativa volta a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica tra gli adolescenti della città del Longano, offrendo una risposta concreta alle problematiche socio-economiche del territorio, caratterizzato da elevata vulnerabilità sociale e da un crescente divario tra le opportunità offerte ai giovani e le loro reali esigenze.

Per una comunità educante

Il progetto mira a creare una comunità educante attiva e consapevole, in grado di sostenere lo sviluppo e il benessere degli adolescenti. Il percorso, finanziato con risorse dell’Unione Europea e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, si propone di sperimentare un modello di intervento integrato e sostenibile, basato sul coinvolgimento attivo degli adolescenti e sulla sinergia tra tutti gli attori territoriali.

I partner del progetto

I partner del progetto sono: comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Asd Orsa basket Barcellona, associazione C.S.S. e F. Messina, istituto comprensivo “Terme Vigliatore”, ITET Fermi, cooperativa sociale Utopia.

Le attività

Il progetto prevede la realizzazione di convegni, laboratori creativi e formativi, attività di recupero scolastico, attività di recupero disciplina STEAM scuola secondaria di primo e secondo grado, attività L2 scuola secondaria di primo e secondo grado, attività sportive, educativa di strada, corso di certificazione informatica e di manutentore del verde, sostegno genitoriale e un grest estivo. L’obiettivo principale è offrire ai giovani un’opportunità di crescita personale