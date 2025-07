Barche “affollate” alle Eolie, fioccano le multe

La Guardia Costiera ha multato 30 imbarcazioni a noleggio che non erano in regola

La Guardia Costiera di Lipari aumenta i controlli estivi e fioccano le multe per i diportisti. A luglio il personale della Capitaneria è stato impegnato in particolare sulle imbarcazioni a noleggio, per garantire il corretto esercizio dell’attività in parola al fine di prevenire situazioni di rischio per i villeggianti.

Il bilancio dei controlli di luglio è di oltre 30 sanzioni amministrative in materia di sicurezza della navigazione. In due casi l’attività di noleggio dell’imbarcazione era esercitata in maniera completamente abusiva. Quindici mila euro il totale delle multe staccate.

Tra le violazioni più frequenti, spiega la Guardia Costiera, c’è il trasporto di un numero di passeggeri superiore ai 12 consentiti dalla normativa di settore.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, nell’ambito dell’operazione estiva Mari e Laghi Sicuri 2025.