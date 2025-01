Baseball, Emilia Ammirato premiata come miglior coach per non vedenti

Il tecnico dell'Ssd UniMe premiata a Rimini all'annuale "Coach Convention" della Fibs. Le sue parole: "Risultato di un grande lavoro di squadra"

Dall’annuale “Coach Convention” della Federazione Italiana Baseball e Softball, tenutasi a Rimini dal 24 al 26 gennaio, il tecnico della Ssd UniMe Emilia Ammirato ha ricevuto il prestigioso premio “miglior coach di baseball per ciechi dell’anno”, un bellissimo riconoscimento che celebra non solo il suo impegno e la sua dedizione, ma anche il lavoro collettivo che ha reso possibile il successo del suo gruppo.

Emozione e tanta soddisfazione per Ammirato: “Questo premio è il risultato del lavoro che nostro grande lavoro di squadra – così il tecnico della Ssd UniMe, che ha voluto condividere il riconoscimento con le sue colleghe Luisa Colosi ed Emanuela Pianotti – Ci confrontiamo continuamente e ci supportiamo a vicenda, svolgendo un ottimo lavoro di team tra di noi e con i nostri atleti. Questo riconoscimento è anche il loro, perché è grazie anche al loro impegno che ogni traguardo viene raggiunto. Il lavoro di squadra è essenziale anche nella preparazione atletica di una squadra di baseball per ciechi, dove la fiducia, la coordinazione e l’affiatamento tra atleti e allenatori sono cruciali per ottenere buoni risultati. L’approccio inclusivo che caratterizza il lavoro delle allenatrici ha permesso ai giocatori di superare barriere fisiche e psicologiche, facendo dello sport un’opportunità di crescita e integrazione”.

Il premio consegnato a Emilia Ammirato è quindi il riconoscimento di un impegno costante e di una filosofia di allenamento che mette al centro il gruppo, il supporto reciproco e l’inclusione, valori fondamentali per il successo di qualsiasi squadra. Il suo approccio umano e professionale ha ispirato tutti coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare con lei, dimostrando che nel baseball per ciechi, come in qualsiasi sport, l’unione e la collaborazione sono le chiavi per arrivare lontano. Ammirato ha ancora voluto ringraziare la Ssd UniMe per la fiducia sempre dimostrata e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto legato al settore “skill in” della Unime. Dal presidente, dal cda e da tutta la famiglia SSd UniMe sono giunti inoltre tantissimi complimenti al tecnico Emilia Ammirato per il risultato raggiunto.

