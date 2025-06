Basket School Messina conferma Pippo Sidoti in panchina

La formazione giallorossa a lavoro per la prossima serie B Interregionale, si registrano anche gli addii del capitano e play Di Dio e dell'ala Tartaglia

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare la prosecuzione del rapporto professionale con l’allenatore Pippo Sidoti. Si riparte dalla conferma della guida tecnica, proprio come accaduto un anno fa: un tassello fondamentale per la società giallorossa, che pone così il primo mattoncino in vista della nuova stagione di Serie B Interregionale.

Un binomio ormai più che consolidato, quello tra la Basket School Messina e coach Sidoti, alla guida del sodalizio giallorosso per l’ottavo anno. Un’avventura già ricca di successi e soddisfazioni, culminata con la promozione in Serie B interregionale e con le ultime due splendide stagioni, in cui la squadra ha centrato in entrambe le occasioni la qualificazione ai playoff nazionali, dando vita a due serie spettacolari contro Orlandina e Milazzo.

L’eccellente lavoro svolto da coach Sidoti è stato unanimemente riconosciuto dagli addetti ai lavori e dalla piazza messinese, profondamente legata al proprio condottiero. In queste stagioni vissute in giallorosso, Sidoti ha saputo far rendere al massimo tutti i ragazzi che hanno indossato la casacca della Basket School Messina, spingendoli spesso oltre i propri limiti e permettendo loro di recitare ruoli da protagonisti nel campionato di Serie B interregionale. Una categoria che molti di loro hanno affrontato per la prima volta in carriera proprio con la maglia della squadra giallorossa.

Di Dio e Tartaglia in Puglia alla Lions Bisceglie

Contestualmente la Basket School Messina va verso anche una possibile rivoluzione. La società non ha annunciato le uscite ma la formazione Lions Bisceglie, incrociata proprio in questa stagione, ha portato via due pezzi pregiati della formazione su cui coach Sidoti ha costruito la scorsa stagione. In primis il capitano e cestista messinese Leonardo Di Dio, il classe 2000 è definito un “autentico pezzo pregiato del torneo, un attaccante puro, eccellente passatore e buon difensore”. Sarà dura rimpiazzarlo in riva allo Stretto. Sempre Bisceglie ha annunciato nella giornata di ieri l’arrivo di Mario Tartaglia un cestita che aggiungerà “spessore e duttilità” alla squadra pugliese.