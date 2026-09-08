Basket School Messina, Lomele: “Buone impressioni dalle prime settimane”

Uno dei volti nuovi si presenta e ai tifosi dice: "Vi aspetto numerosi, sono certo ci darete quella mano in più che serve"

MESSINA – Prosegue la preparazione in un PalaTracuzzi vuoto per la Basket School Messina che sarà attesa dalla prima di campionato a fine settembre contro l’Academy Catanzaro. Prima però gli scolari saranno impegnati in un trofeo che coinvolgerà altre squadre del territorio, un test importante pre campionato per coach Sidoti.

In attesa di scendere in campo gli allenamenti non lasciano molto tempo agli atleti, come conferma anche Aaron Lomele un nuovo volto della Basket School Messina: “In queste prime settimane abbiamo lavorato tanto, sono state settimane intense di lavoro con i coach. Siamo una squadra giovane, dobbiamo giocare rapidamente, correre e difendere forte. Buone impressioni, compagni, staff e società top, dobbiamo far bene alla prima giornata”.

La guardia prosegue a 360° sulla sua esperienza a Messina: “Il gruppo è ottimo, siamo per la maggior parte nuovi, stiamo conoscendo la città, siamo andati al mare e ci hanno fatto vedere il centro. Come obiettivo di squadra dobbiamo far bene sin da subito senza lasciare che gli avversari prendano il sopravvento in partita. Personalmente voglio aiutare i compagni, dare il mio contributo, in attacco e in difesa”. Infine un messaggio ai tifosi: “Li aspetto numerosi per la prima contro Catanzaro e sono certo ci daranno la mano in più che serve per portare le partite a casa”.

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