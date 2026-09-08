Via Macello Vecchio, lavori agli sgoccioli. Il nuovo giardino urbano sarà pronto fra pochi giorni VIDEO

Ultimi ritocchi alla pavimentazione drenante e pulizia del verde nelle aiuole

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dove c’erano baracche oggi c’è un nuovo giardino urbano. I lavori in via Macello Vecchio sono davvero agli sgoccioli. Gli interventi di riqualificazione dovrebbero concludersi entro questa settimana. Poi lo spazio rigenerato sarà pronto per essere vissuto dai cittadini.

Ultimi ritocchi alla pavimentazione e pulizia del verde

I lavori hanno subìto dei ritardi ma adesso sembra davvero che sia tutto pronto per l’apertura. L’impresa incaricata dall’Ufficio commissariale al risanamento delle baraccopoli di Messina sta ultimando gli ultimi ritocchi. E’ stato necessario un nuovo intervento sulla pavimentazione drenante e una nuova pulizia del verde. Nei mesi estivi, infatti, all’interno delle aiuole sono cresciute erbacce infestanti intorno alle piantine aromatiche. Dopo questi ultimi giorni di pulizia del verde il giardino sarà pronto ad aprire.

Poi il passaggio dell’area dall’ufficio commissariale al Comune

E’ già stato effettuato il collaudo statico dai tecnici e si sta ultimando quello amministrativo. Poi avverrà il passaggio formale dell’area dal sub commissario al Risanamento, Santi Trovato, al Comune di Messina.

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