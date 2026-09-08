 Il Festival degli Aquiloni torna per l'ottava edizione: svelate le date dell'evento

Il Festival degli Aquiloni torna per l’ottava edizione: svelate le date dell’evento

Giuseppe Fontana

Il Festival degli Aquiloni torna per l’ottava edizione: svelate le date dell’evento

martedì 08 Settembre 2026 - 13:30

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Capo Peloro torna in riva allo Stretto e punta a bissare il successo degli ultimi anni

MESSINA – Il Festival degli Aquiloni è pronto a tornare. La Pro Loco Capo Peloro, che organizza la kermesse ormai da otto edizioni, non ha voluto svelare nulla di quanto accadrà quest’anno in riva allo Stretto. Solo le date. Il festival, infatti, si terrà il 2, il 3 e il 4 ottobre. In un post sulla pagina ufficiale della manifestazione, la Pro Loco ha scritto: “Il cielo di Capo Peloro sta per tornare a riempirsi di colori! Tre giorni, un luogo unico e uno spettacolo che ogni anno riesce a farci tornare un po’ bambini. Per adesso non vi sveliamo altro”.

Festival degli Aquiloni, l’edizione 2025

Come accaduto negli ultimi anni, presumibilmente l’evento sarà presentato, con dettagli e novità, nella seconda parte di settembre. L’anno scorso il Festival degli Aquiloni si è tenuto il 3, il 4 e il 5 ottobre. Tra mercatini, laboratori, attività per bambini e intrattenimento, in tanti si sono recati sotto al Pilone per assistere allo spettacolo degli aquiloni, per giocare con figli e nipoti o semplicemente per passeggiare.

Il Pre Festival

Lo scorso anno è stato un successo anche il Pre Festival, tenutosi il 29 settembre a Santa Margherita. Nonostante le condizioni meteo poco collaborative (un’acquazzone nel cuore della mattinata ha rischiato di scoraggiare i cittadini), anche in quell’occasione la città ha risposto presente. Non resta che aspettare per scoprire il programma della nuova edizione.

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