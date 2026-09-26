Basket School Messina pronta all’esordio, Sidoti: “È un torneo ancora indecifrabile”

La Basket School Messina ospita domenica alle ore 18 l'Academy Catanzaro al PalaTracuzzi nella prima giornata di Serie B Interregionale

Il tempo della preparazione è finito, adesso si fa sul serio. La Via Lattea Messina Basket School è pronta per la prima giornata del campionato di Serie B Interregionale e domenica alle 18,00, al PalaTracuzzi, affronterà l’Academy Catanzaro in una sfida che mette in palio i primi due punti della stagione. Un esordio tutt’altro che semplice, considerato che dall’altra parte ci sarà una tra le formazioni più attrezzate del girone.

Palla a due di La Via Lattea Messina Basket School-Academy Catanzaro al PalaTracuzzi alle 18,00. Arbitri del match Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle e Giovanni Di Stefano di Vittoria. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 4€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.

Lato tirreno per le altre due messinesi in Serie B Interregionale sarà subito derby alla prima giornata. Il Barcellona Basket 4.0 ospita la Svincolati Milazzo al PalAlberti domenica 27 settembre alle ore 18.

Coach Sidoti alla vigilia dell’esordio della Basket School Messina

Dopo settimane di lavoro e il memorial Sottile di Milazzo, utile per verificare sul campo la crescita del gruppo, coach Pippo Sidoti sa che il primo appuntamento ufficiale rappresenta già un banco di prova importante: “La partita è sicuramente difficile, giochiamo contro una squadra che è tra le favorite del campionato, però bisogna partire subito forte per poter dare un segnale. In questo mese di preparazione abbiamo lavorato tanto e abbastanza duramente, quindi dobbiamo essere pronti per questa partita e per portare a casa i primi due punti”.

La Via Lattea Messina Basket School si presenta ai nastri di partenza con un gruppo profondamente rinnovato e soprattutto molto giovane: “È una squadra molto giovane e rispetto all’anno scorso – spiega Sidoti – abbiamo anche abbassato l’età media dei componenti. Se pensiamo che il più grande è Lomele, che ha 22 anni, è tutto dire. Però abbiamo preso ragazzi interessanti che sicuramente in questa stagione ci possono fare divertire”.

Il lavoro delle ultime settimane è servito a costruire un’identità e a permettere ai nuovi di assimilare idee, sistemi e automatismi. Il gruppo, avrà inevitabilmente bisogno di tempo, ma Sidoti si aspetta risposte già dal primo appuntamento. Anche il campionato presenta diversi punti interrogativi: “È un torneo ancora indecifrabile perché non conosciamo i vari roster – dice il coach messinese – e poi è un girone nuovo, perché negli ultimi due anni, tra stagione regolare e play-in, ci siamo confrontati sempre con le squadre pugliesi. Ci sono comunque società attrezzate e secondo me il girone si dividerà in due fasce: una alta, con quattro-cinque squadre, e poi tutto il resto. Lotteremo lì, chi per andare ai playoff e chi per non retrocedere”.

A rendere speciale il debutto ci sarà infine il pubblico. La tribuna del PalaTracuzzi si prepara a riempirsi per il primo appuntamento ufficiale della stagione, dopo l’anteprima di Milazzo e la presentazione all’Agorà dello Stretto che ha già mostrato il calore dei sostenitori messinesi: “Sicuramente sarà piena perché intorno alla squadra c’è tanto entusiasmo. Ormai alla gente di Messina, soprattutto ai nostri tifosi, la nostra squadra piace. Abbiamo già avuto un primo assaggio a Milazzo, quando i nostri tifosi ci hanno seguito e ci sono stati vicini. Quindi anche domenica la tribuna sarà piena”.