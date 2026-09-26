L’avvocato messinese ustionato: “È stata una mia cliente con problemi mentali”

Dall'ospedale Cannizzaro di Catania le parole del legale colpito dall'acido. E fa chiarezza sull'aggressione

A parlare è la vittima. “Non pensavo che potesse arrivare a questo. A colpirmi è stata una mia cliente con problemi mentali”. Intervistato dall’Ansa, lo rivela l’avvocato messinese Pierfrancesco Broccio, ricoverato all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Il legale 58enne, è stato vittima di un’aggressione con l’acido ieri sera a Santo Stefano Medio.

Da qui ustioni profonde su circa il 20% del corpo. Dopo essere stato stabilizzato al Policlinico di Messina, è stato trasferito al Centro grandi ustioni catanese. E ora dovrebbe essere fuori pericolo.

“Appena mi ha visto – ha dichiarato l’avvocato sempre all’Ansa – mi ha detto che voleva bere un poco d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso. Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo. Mi sono chiuso nell’auto e sono scappato. Sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall’acido”.

Ma che cosa potrebbe avere spinto la donna a una violenza del genere? L’avvocato ha risposto così: “L’unico episodio, per il quale si sarebbe potuta arrabbiare in passato con me, era che gli avevo detto di dire la verità riguardo a un’accusa a una persona, ma non pensavo che potesse farmi questo ora”.

Le indagini sono in corso. I carabinieri stanno cercando di rintracciare la donna, che è fuggita dopo l’aggressione.

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