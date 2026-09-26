L’aggressione con l’acido a Messina, l’avvocato trasferito al Centro grandi ustioni

Ora è a Catania. Indagini in corso dei carabinieri. Caccia alla presunta responsabile
MESSINA – Ieri sera l’aggressione. Un avvocato della zona sud di Messina è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina dopo essere rimasto vittima di un’aggressione da parte di una sua cliente.
Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito al Centro grandi ustioni di Catania, Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”.
L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.
I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e trovare la presunta responsabile.