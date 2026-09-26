 L'aggressione con l'acido a Messina, l'avvocato trasferito al Centro grandi ustioni

L’aggressione con l’acido a Messina, l’avvocato trasferito al Centro grandi ustioni

Marco Olivieri

L’aggressione con l’acido a Messina, l’avvocato trasferito al Centro grandi ustioni

sabato 26 Settembre 2026 - 10:52

Ora è a Catania. Indagini in corso dei carabinieri. Caccia alla presunta responsabile

MESSINA – Ieri sera l’aggressione. Un avvocato della zona sud di Messina è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina dopo essere rimasto vittima di un’aggressione da parte di una sua cliente.

Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito al Centro grandi ustioni di Catania, Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e trovare la presunta responsabile.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da domenica si aprirà un lungo periodo stabile e soleggiato
Messina, uomo aggredito con l’acido: ha ustioni su tutto il corpo
Studenti in piazza contro Valditara: “No al tetto del 30% di alunni stranieri in classe, governo razzista”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED