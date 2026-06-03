 Baskin, al PalaRitiro di Messina l'open day organizzato dal Castanea Basket

Baskin, al PalaRitiro di Messina l’open day organizzato dal Castanea Basket

Simone Milioti

Baskin, al PalaRitiro di Messina l’open day organizzato dal Castanea Basket

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mercoledì 03 Giugno 2026 - 08:30

Due ore nelle serate di giovedì 4 e venerdì 5 giugno per provare la disciplina inclusiva nata dal basket

MESSINA – Per la prima volta a Messina e provincia, il Castanea Basket 2010 organizza un Open Day Baskin, un’occasione speciale per conoscere e vivere una disciplina che mette ogni persona sullo stesso piano, valorizzando capacità, talento e partecipazione. Le date da segnare in calendario sono quelle di giovedì 4 giugno e venerdì 5 giugno, la palestra Comunale di Ritiro ospiterà in entrambe le giornate, dalle ore 19 alle ore 20, chiunque voglia conoscere meglio questo sport.

Gli organizzatori promuovendo l’evento scrivono: “Il Baskin è molto più di uno sport: è un modo diverso di stare insieme, dove inclusione, rispetto e collaborazione diventano parte del gioco. Invitiamo atleti, famiglie, educatori, associazioni e curiosi a partecipare e a scoprire quanto valore possa nascere dall’incontro tra persone diverse. Venite a provare il Baskin e a comprendere come, spesso, dietro una fragilità si nascondano risorse straordinarie. Perché l’inclusione non è un concetto da raccontare. È un’esperienza da vivere”.

Per tutte le informazioni gli organizzatori hanno messo a disposizione il seguente numero di telefono: 3407903078.

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