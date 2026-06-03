Baskin, al PalaRitiro di Messina l’open day organizzato dal Castanea Basket

Due ore nelle serate di giovedì 4 e venerdì 5 giugno per provare la disciplina inclusiva nata dal basket

MESSINA – Per la prima volta a Messina e provincia, il Castanea Basket 2010 organizza un Open Day Baskin, un’occasione speciale per conoscere e vivere una disciplina che mette ogni persona sullo stesso piano, valorizzando capacità, talento e partecipazione. Le date da segnare in calendario sono quelle di giovedì 4 giugno e venerdì 5 giugno, la palestra Comunale di Ritiro ospiterà in entrambe le giornate, dalle ore 19 alle ore 20, chiunque voglia conoscere meglio questo sport.

Gli organizzatori promuovendo l’evento scrivono: “Il Baskin è molto più di uno sport: è un modo diverso di stare insieme, dove inclusione, rispetto e collaborazione diventano parte del gioco. Invitiamo atleti, famiglie, educatori, associazioni e curiosi a partecipare e a scoprire quanto valore possa nascere dall’incontro tra persone diverse. Venite a provare il Baskin e a comprendere come, spesso, dietro una fragilità si nascondano risorse straordinarie. Perché l’inclusione non è un concetto da raccontare. È un’esperienza da vivere”.

Per tutte le informazioni gli organizzatori hanno messo a disposizione il seguente numero di telefono: 3407903078.