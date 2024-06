Beach Volley al Duomo, Orsi Toth: “Di nuovo a Messina ma con più pressione”

La coppia azzurra, argento lo scorso anno, ha vinto la prima partita serale e si è qualificata direttamente ai quarti. Il punto sul torneo femminile

MESSINA – Lo scorso anno Reka Orsi Toth e Giada Bianchi si presentarono come una nuova coppia, che giocava da pochissime settimane, proprio a Messina. Ad un anno di distanza da quel sorprendente secondo posto le due si sono ripresentate più consapevoli della loro forza e da coppia numero uno del seed femminile. Bianchi e Orsi Toth inoltre hanno anche vinto il primo incontro della sessione serale, novità a piazza Duomo, che sarà replicata questa sera. Orsi Toth e Bianchi hanno prevalso per due set a zero, risultato 21-17 21-14, contro la coppia tedesca Grune/Christ e guadagnandosi direttamente i quarti di finale da prime del girone.

“Lo scorso anno io e Giada (Bianchi, ndr) – racconta Reka Orsi Torh al termine della partita – ci siamo trovate molto bene e anche la Federazione ha deciso di investire su di noi come progetto per il futuro. Siamo già qualificate per l’Europeo che si giocherà ad agosto e siamo contente del percorso fatto finora, ma dovremo ancora crescere. Quest’anno abbiamo una pressione diversa, eravamo un team improvvisato, non avevamo paura di perdere e nulla da dimostrare. Adesso invece c’è tanta voglia di migliorare il risultato dello scorso anno. Altra pressione per noi è stata giocare l’ultima partita della giornata davanti a tanto pubblico affettuoso, non vedevamo comunque l’ora di tornare a giocare a Messina”.

Reka Orsi Toth abbraccia la compagna Giada Bianchi di spalle

Il punto sul torneo femminile

Le coppie vincitrici dei quattro gironi, e già nei quarti di finale, sono le azzurre Orsi Toth/Bianchi, le elvetiche Niederhause/Kernen, le italiani Bianchin/Scampoli e le estoni Hollas/Remmelg. Le partite sono in programma dalle 16 in poi, per conoscere le sfidanti bisognerà disputare prima il turno intermedio che mette di fronte seconde e terze dei gironi.

Le coppie che avranno questo turno ad eliminazione diretta in più si sfideranno da mezzogiorno e mezzo. Le inglesi Evans/Keefe sfidano le svizzere Bentele/Bossart, le australiane Fleming/Milutinovic saranno opposte alle teutoniche Grinu/Christ, ancora Germania con Kozuch/Schneider contro la coppia ceca Slukova/Zlnercikova, ultimo spareggio per l’accesso ai quarti vedrà nuovamente una sfida Germania-Repubblica Ceca con Uhl/Schurolz contro Neuschaeferova/Svozilova.