Beach Volley Pro Tour a Piazza Duomo, Finanze: "Scommessa vinta" VIDEO - Tempostretto

Il presidente di Mediterranea Eventi si gode il successo dell'iniziativa: "La conferma arriva dagli atleti che subito sono rimasti colpiti dalla location unica"

MESSINA – Nonostante non siano mancate le polemiche alla vigilia la città ha risposto alla grande alla tappa del Beach Volley Pro Tour a Messina. Dalle istituzioni a chiunque si sia mosso per renderlo possibile, ma anche i messinesi che sin dai primi giorni hanno riempito gli spazi antistanti la Cattedrale sicuramente incuriositi.

Ne abbiamo parlato con Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, società che ha portato lo Snow Volley sull’Etna e adesso il Beach Volley a Piazza Duomo, nel pomeriggio di venerdì dove ad assistere ai match c’era davvero una bellissima cornice di pubblico.

Finanze: “Atleti da tutto il mondo colpiti dalla location”

“È un’esperienza incredibile – ha detto Alfredo Finanze – e noi eravamo assolutamente convinti di questa avventura. La prima conferma è arrivata dagli atleti che giocano in tutto il mondo e sono rimasti colpiti dalla location unica, esperimento riuscito. La città si è esposta come dimostra il grande pubblico a seguirci. Ci aspettiamo ancora più gente il sabato e la domenica, le nostre aspettative crescono vedendo la partecipazione dei primi due giorni.

Tutti hanno risposto presente, se siamo qui è grazie all’amministrazione che ha voluto fortemente questa location. Tutte le partecipate, i dipartimenti e gli uffici si sono messi a disposizione affinché tutto andasse per il meglio. Infine – ha chiosato il presidente di Mediterranea Eventi – chiudo non potendo non citare i vigili del fuoco e l’esercito che ha reso il villaggio confortevole non facendo mancare nulla agli atleti”.

Articoli correlati