Beach Volley Pro Tour. A Piazza Duomo si assegna il titolo - Tempostretto

Dalle ore 10 le semifinali, a seguire dalle 14:15 le finali. In gara ancora quattro coppie italiane, due maschili e due femminili, a giocarsi il titolo

MESSINA – Ultime otto partite della tappa del Beach Pro Tour di Messina che si disputeranno tutte sul campo principale a partire dalle ore 10. Le sfide decisive saranno trasmesse live sui canali Volleyball World e a giocarsi i titoli, in palio dalle ore 16:15, quello femminile, e dalle 17:15 quello maschile.

La giornata di sabato è stata intensa, si è iniziato a giocare dalle 8:30 come negli altri giorni ma l’ultima partita, il derby italiano tra i qualificati Krumins/Alfieri e la coppia sulla carta più forte Benzi/Bonifazi, è terminata al tie break intorno alle 20:30. L’oscurità che incombeva non è stato un problema visto che in qualche secondo è stata tirata su l’illuminazione per poter completare senza problemi il match.

Sabato intenso al Beach Pro Tour

In mattinata si sono completati i gironi maschili e poi gli spareggi per accedere ai quarti. Al femminile Bianchin/Scampoli e Orsi Toth/Bianchi erano già qualificate e nel pomeriggio hanno vinto nettamente i loro incontri di quarti, fermate invece allo spareggio Tega/Pelloia. Al maschile invece erano due le coppie italiane già ai quarti, Dal Corso/Viscovich e Krumins/Alfieri hanno invece dovuto vincere i rispettivi spareggi. Mentre Marchetto/Windisch hanno perso a tavolino il loro match per un infortunio di Marchetto.

Nei quarti femminili, che non ha riguardato coppie italiane, si registrano le sconfitte a sorpresa delle argentine e soprattutto delle austriache che dopo essere state aventi un set contro le svizzere hanno perso ai vantaggio il secondo set e poi ceduto al tie break.

Nel maschile giornata di derby, prima quello argentino, poi la partita tra Svizzera e Austria sicuramente molto sentita. A chiudere i programmi su entrambi i campi le due sfide con in campo coppie azzurre opposte tra loro, sul campo principale bella vittoria di Dal Corso e Viscovich che hanno dato l’impressione di essere la mina vagante del torneo ai danni di Sacripanti e Cecchini, sull’altro campo Benzi e Bonifazi hanno dovuto faticare più del previsto staccando la qualificazione al tie break contro Krumins e Alfieri che erano passati dalle qualificazioni.

Ordine di gioco domenica

Nella giornata conclusiva il sorteggio ha fatto si che le coppie azzurre qualificate alle semifinali fossero in lati opposti del tabellone, quindi non ci saranno derby in semifinale e potremmo avere le finali per il primo posto con in campo solo protagonisti gli atleti italiani.

Bianchin/Scampoli vs Lorenzova/Zolnercikova, ore 10

Orsi Toth/Bianchi vs Bentele/Lutz, ore 11

Dal Corso/Viscovich vs Schnetzer/Petuschnig, ore 12:15

Amieva/Aveiro vs Benzi/Bonifazi, ore 13:15

Finale terzo posto femminile, ore 14:15

Finale terzo posto maschile, ore 15:15

Finale donne ore 16:15

Finale uomini ore 17:15

Risultati quarti di finale

Lorenzova/Zolnercikova vs Najul/Peralta 2-0 (23-21 21-18)

Bianchin/Scampoli vs Stevens/Bettenay 2-0 (21-14 21-14)

Orsi Toth/Bianchi vs Pinheiro/Castro 2-0 (21-19 21-13)

Bentele/Lutz vs Schutzenhofer/Friedl 2-1 (15-21 25-23 15-12)

Azaad/Bueno vs Amieva/Aveiro 0-2 (17-21 16-21)

Zurcher/Jordan vs Schnetzer/Petuschnig 0-2 (20-22 22-24)

Krumins/Alfieri vs Benzi/Bonifazi 1-2 (16-21 21-19 11-15)

Cecchini/Sacripanti vs Dal Corso/Viscovich 0-2 (19-21 19-21)