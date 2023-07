Beach Volley Pro Tour, Bianchin e Scampoli: "Sorprese da Messina e i tifosi" VIDEO - Tempostretto

Sono tra le favorite alla vittoria finale e giocheranno alle ore 16:30 il loro quarto di finale. Intanto conosciamo meglio Margherita Bianchin e Claudia Scampoli

MESSINA – Margherita Bianchin e Claudia Scampoli rispettano il pronostico e avanzano ai quarti di finale da prime del girone. La coppia italiana, testa di serie numero uno del torneo Beach Volley Pro Tour di Messina, ha un buon feeling con la sabbia siciliana: vittoria nella tappa di Giardini Naxos della scorsa estate e vittoria anche nell’altra tappa italiana fin qui disputata nel 2023 a Lecce.

Le due hanno superato nella giornata di ieri dapprima Lorenzova-Kolnercikova, la coppia ceca è stata liquidata con un doppio 21-11 abbastanza nettamente. Nel pomeriggio sfida diametralmente opposta contro le portoghesi Pinheiro e Castro, dopo essere andate sotto di un set per 17-21 sono riuscite a pareggiare il risultato 21-15 e poi a vincere al tiebreak per 15-9. Quest’oggi torneranno in campo alle ore 16:30 e scopriranno nel corso della mattinata le loro avversarie.

Le dichiarazioni di Bianchin e Scampoli

Margherita Bianchin: “Ci sono delle buone coppie e non ragioniamo in virtù di essere favorite o meno. A me Messina ha sorpreso per la location e il calore della gente, tanti tifosi che non ci aspettavamo già alle otto e mezza di mattina. Il caldo si fa sentire ma c’è per tutti”.

Claudia Scampoli: “Sappiamo che esprimendo il nostro gioco possiamo arrivare dove sappiamo. L’ambiente mi piace, l’organizzazione è una delle migliori e ci hanno accolto con fisioterapisti, staff e pubblico alla grande”.

